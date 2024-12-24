¡Ö¤½¤ì¤É¤³¤Î¡©¡×¢ª¡Ú¥íー¥êー¥º¥Õ¥¡ー¥à¡Û¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª Åß¤Î1·³♡¡Ö¼çÌòµé¥¹¥«ー¥È¡×
º£µ¨¡¢¡ÚLOWRYS FARM¡Ê¥íー¥êー¥º¥Õ¥¡ー¥à¡Ë¡Û¤Ë¤ÏÅß¤Î1·³¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ö¼çÌòµé¥¹¥«ー¥È¡×¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£º£²óÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢ÉÊÎÉ¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤ë¥µ¥Æ¥ó¥¹¥«ー¥È¤ä¥È¥ì¥ó¥É´¶ËþºÜ¤Î¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥¹¥«ー¥È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¹¥«ー¥È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Ã¤Ý¥³ー¥Ç¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥«ー¥ÈÇÉ¤µ¤ó¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
Âç¿Í¤Î¾åÉÊ¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥µ¥Æ¥óÁÇºà
¡ÚLOWRYS FARM¡Û¡Ö¥µ¥Æ¥ó¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È¡×\5,280¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
ÄøÎÉ¤¤¸÷Âô´¶¤È¹µ¤¨¤á¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î¾åÉÊ¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥µ¥Æ¥óÁÇºà¤Î¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È¡£¥ï¥Ã¥·¥ãー²Ã¹©¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤È´¤±´¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Í¾·×¤ÊÁõ¾þ¤ò¾Ê¤¤¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÁ¥Ë¥Ã¥È¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¥ìー¥¹¥¹¥«ー¥È¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë
¡ÚLOWRYS FARM¡Û¡Ö¥é¥¦¥ó¥É¥ìー¥¹¥¹¥«ー¥È¡×\14,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ä¥¬ー¥êー¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¥ìー¥¹¥¹¥«ー¥È¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í¤é¤·¤¤¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤Ç¤¤½¤¦¡£Î¢ÃÏ¤Ê¤·¤ÇÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥ìー¥¹¥¹¥«ー¥È¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îpeco¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£¥³ー¥ÇÁ´ÂÎ¤ò¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Å¤µ¤ò¥»ー¥Ö¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥È¥í¤Ê¾®²ÖÊÁ¤ÇÂç¿Í²Ä°¦¤¯
¡ÚLOWRYS FARM¡Û¡Ö¥Ù¥í¥¢¥·¥·¥å¥¦¥¿¥¤¥È¥¹¥«ー¥È¡×\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ù¥í¥¢À¸ÃÏ¤Ë¾®²ÖÊÁ¤ò»É½«¤·¤¿¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¥¹¥«ー¥È¡£ºÙ¿È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ËÀü¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îpeco¤µ¤ó¤â¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¥´¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤Á¤ó¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£¾®²ÖÊÁ¤Ï¼çÄ¥¤¬¹µ¤¨¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢peco¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥éー¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÃå±Ç¤¨¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
º£µ¨¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«¥éー
¡ÚLOWRYS FARM¡Û¡Ö¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È¡×\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥Ã¥È¥½ーÁÇºà¤ËÇó¥×¥ê¥ó¥È²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥¹¥«ー¥È¡£Åß¥·ー¥º¥ó¤â¿Íµ¤¤¬·ÑÂ³¤·¤½¤¦¤Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«¥éー¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Ç¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥®¥ã¥¶ー¤Ç½÷¤Ã¤Ý¤µ¤ò¾ú¤·¤Ä¤Ä¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«¥éー¤Ç´Å¤µ¤ò¥»ー¥Ö¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ë¥â¥Î¥Èー¥óÇÛ¿§¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬µÈ¤«¤â¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïand ST½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Chisa.Y