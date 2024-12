配信情報



配信リンク:https://nex-tone.lnk.to/ASKA【配信予定タイトル】Album /リリース日・SCENE / 1988.08.21・SCENE / 1991.06.05・NEVER END/1995.02.27・ONE / 1997.03.12・Kicks / 1998.03.25・ASKA THE BEST / 1999.03.31・SCENE III / 2005.11.23・STANDARD / 2009.11.25・12 / 2010.02.10・君の知らない君の歌 / 2010.11.03・BOOKEND / 2011.12.07・SCRAMBLE / 2012.10.17・We are the Fellows / 2018.10.17・Made in ASKA / 2018.10.17・SCENE -Remix ver.- / 2018.11.21・SCENE -Remix ver.- / 2018.11.21Single /リリース日・MY Mr. LONELY HEART / 1987.09.21・MIDNIGHT 2 CALL / 1988.07.21・はじまりはいつも雨 / 1991.03.06・晴天を誉めるなら夕暮れを待て / 1995.01.01・ID / 1997.02.05・ONE / 1997.04.28・Girl / 1998.03.11・good time / 2000.07.12・心に花の咲く方へ / 2003.12.17・UNI-VERSE / 2008.10.11・あなたが泣くことはない / 2009.02.25【配信先】Amazon MusicApple MusicLINE MUSICSpotifyYouTube Music※その他主要サイト