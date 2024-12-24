ÂçÃ«¤¬¡Öº£Ç¯¤ÎÃËÀÁª¼ê¡×¡¡APÁª½Ð¡¢2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤¬23Æü¡¢APÄÌ¿®¤Î¡Öº£Ç¯¤ÎÃËÀ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤È½é¤ÎÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿³èÌö¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¼õ¾Þ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î±ÑÍº¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ºÇÂ¿¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤ä¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÊÆ¹ñ¡Ë¤é¤Î4ÅÙ¡£