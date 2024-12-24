¡ÖAQUOS R9 pro¡×³«È¯¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢1¥¤¥ó¥ÁÄ¶¥»¥ó¥µー¤Ë3´ãÅëºÜ¤Ç¥«¥á¥é¤Ï¤É¤¦¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤«
¡¡¤³¤ÎÅß¡¢¥·¥ãー¥×¤«¤é¡ÖAQUOS R9 pro¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£º£²Æ¡¢¡ÖAQUOS R9¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¡ÖAQUOS R pro¡×¥·¥êー¥º¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï1¥¤¥ó¥Á¥»¥ó¥µーÅëºÜ¤Îpro¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤«¤¯¤¤¤¦É®¼Ô¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¡Èpro¡É¤ÏÅß¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖAQUOS R9 pro¡×¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥´¥Ã¥Ä¥¤ÀÇ½¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤¬¡¢AQUOS R6¤«¤éÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ì´ã¥«¥á¥é¤Ï¡¢»°´ã¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë¼ï¤Î¡ÈÆÃ²½Ï©Àþ¡É¤«¤é¤Î¸åÂà¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¡ÖAQUOS R9 pro¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎAQUOS R pro¥·¥êー¥º¤ÈÈæ¤Ù¡¢Ä¶¹³Ñ¥«¥á¥é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ï23mmÁêÅö¤È¤¤¤¦¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤²è³Ñ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥»¥ó¥µー¥µ¥¤¥º¤â1/0.98¥¤¥ó¥Á¤È¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¢¤ë¤¬Âç·¿²½¡£¤Ä¤¤¤Ç¤Ë²èÁÇ¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Àè½Ò¤·¤¿Ä¶¹³Ñ¥«¥á¥é¤Ï13mmÁêÅö¤È¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë65mmË¾±ó¥«¥á¥é¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÅöÁ³¡¢¤É¤Î¥«¥á¥é¤â¥é¥¤¥«´Æ½¤¤À¡£
º¸¤«¤é¼ÄµÜ»á¡¢Â¼¾å»á¡¢º£°æ»á¡¢º´Æ£»á
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖAQUOS R9 pro¡×¤Î´ë²è¤ä³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤¿¡¢¥·¥ãー¥×¤ÎÄÌ¿®»ö¶ÈËÜÉô ¥Ñー¥½¥Ê¥ëÄÌ¿®»ö¶ÈÉô ¾¦ÉÊ´ë²èÉô ·¸Ä¹¤Î¼ÄµÜÂç¼ù»á¡¢Æ±´ë²èÉô ¼çÇ¤¤Îº£°æ·¼²ð»á¡¢Æ±»ö¶ÈÉô Âè°ì¥½¥Õ¥È³«È¯Éô ·¸Ä¹¤Îº´Æ£ÇÀ»á¡¢I002PT¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¡Ë ²ÝÄ¹¤ÎÂ¼¾åÂ§ÌÀ»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥«¥á¥é¤òÄ¶¤¨¤ë¡×
――¡ÖAQUOS R9 pro¡×´ë²è¤Î·Ð°Þ¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤ªÄ°¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÄµÜ»á
¡¡¡ÖAQUOS R9 pro¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖAQUOS R6¡×¤Ç¥«¥á¥é¤Ë1¥¤¥ó¥Á¥»¥ó¥µー¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¤Î¾ïÍÑ°è¤ò1¤Ä¤Î¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¤Ç¥«¥Ðー¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¥«¥á¥é¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡ÖAQUOS R7¡×¡ÖAQUOS R8 pro¡×¤È¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¡ÖAQUOS R9 pro¡×¤Î´ë²è¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£°æ»á
¡¡¡ÖAQUOS R9 pro¡×¤ò³«È¯¤¹¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬2023Ç¯1·î¤´¤í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÈ¯É½²ñ¤Ê¤É¤Ç¤â¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥«¥á¥é¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¥«¥á¥é¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤È¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ»°´ã¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»°´ã¥«¥á¥é¤Ë¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤â¥é¥¤¥«¤È¤âµÄÏÀ¤·¡¢¤³¤Î·Á¤¬¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Ç¤¤¤¤¤è¤Í¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ë¾±ó¤ä¹³Ñ¤â»È¤¤¡¢¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¤Ê¥·ー¥ó¤òÈþ¤·¤¯»£¤ê¤¿¤¤¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³°¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÊý¤òÁÛÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¥ß¥ä¥±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ò°ú¤Â³¤ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAQUOS wish4¡×¤Ê¤É¤È¤Ï¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¼ã´³°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Èpro¡É¤ÏÆÃÊÌ¡¢¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç´Æ½¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢»°´ã¥«¥á¥é¤Ç¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤«¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥ãー¥×¤Î¼ÄµÜ»á
¼ÄµÜ»á
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ¡¼ï¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÅ¬¤Ê²ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¾ï¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖAQUOS R9 pro¡×¤ò´ë²è¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¤Î²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¤È¤Ï¡©¡×¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¥«¥á¥é¤òÄ¶¤¨¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¤½¤³¤òº£¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
――¡Ö¥«¥á¥é¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¡×¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿ºàÎÁ¤Ï¡©
¼ÄµÜ»á
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¿Ê²½¼´¤Ç¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÊµá¤Ç¤¤ëÊ¬Ìî¤¬²¿¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£ÀìÌçµ¡ºà¤Î¥«¥á¥é¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¤Ï¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡À¤¤ÎÃæÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤Êý¡¢¿Í¡¹¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Îµ¯¤³¤·Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤â½ª¤ï¤ê¡¢³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥«¥á¥é¤Ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤òÂ·¤¨¤è¤¦¡¢¤È¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢È¯É½»þ¤ÎÈ¿¶Á¤ò´Þ¤á¡¢¡ÖAQUOS R9 pro¡×¤Ï¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¡£¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¿¤Ó¤·¤í¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
3¤Ä¤Î¥«¥á¥é¤ÎÆÃÄ§¤Ï
――»°´ã¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍýÍ³¤äÇØ·Ê¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥ãー¥×¤Îº£°æ»á
º£°æ»á
¡¡¤Þ¤º¡¢Á°µ¡¼ï¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë1¥¤¥ó¥Á¥¯¥é¥¹¤Î¥»¥ó¥µー¤ÏÅëºÜ¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Ë¾±ó¥«¥á¥é¤Ë¤Ï1/1.56¥¤¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ê¤é¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ó¥µー¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ýー¥È¥ìー¥È¤Ç¤¹¡£Ë¾±ó¥«¥á¥é¤Î²è³Ñ¤Ï¡Ê35mm¥Õ¥£¥ë¥à´¹»»¾ÇÅÀµ÷Î¥¡Ë65mmÁêÅö¤Ç¡¢¤³¤Î²è³Ñ¤¬¿Í´Ö¤Î¸«¤¿¤Þ¤Þ¤ò»£¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥é¥¤¥«¤«¤é¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¹³Ñ¥«¥á¥é¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î°ì´ã¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤È¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤â¹³Ñ´ó¤ê¤Î²è³Ñ¡ÊAQUOS R8 pro¤Ï19mmÁêÅö¡Ë¤«¤é¥¯¥í¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖAQUOS R9 pro¡×¤Î¹³Ñ¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¡¢É¸½à¥«¥á¥é¡ÊAQUOS R9 pro¤Ï23mmÁêÅö¡Ë¤Î²è³Ñ¤«¤é¥¯¥í¥Ã¥×¤»¤º¡¢¥»¥ó¥µーÁ´ÂÎ¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹³Ñ¥«¥á¥é¤Ï122ÅÙ¤Þ¤Ç»£¤ì¤Æ¡¢¥Þ¥¯¥í¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë14ch¤Î¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¥»¥ó¥µー¤âÅëºÜ¤·¡¢¿§Ì£¤âAI¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀµ³Î¤ËÂª¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥é¥¤¥«´Æ½¤¤ÎVARIO-SUMMICRON¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
――¥á¥¤¥ó¤Î¥«¥á¥é¤Ï1¥¤¥ó¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·Âç¤¤Ê1/0.98¥¤¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£°æ»á
¡¡¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¤Ê¾ìÌÌ¤ò´Þ¤á¤Æ»£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤ÈÀè¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»°´ã¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½À®¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥Þ¥¯¥íÂÐ±þ¤Î¹³Ñ¥«¥á¥é¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢Ë¾±ó¥«¥á¥é¤âÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢É¸½à¥«¥á¥é¤Ë1¥¤¥ó¥ÁÄ¶¤¨¤Î¥»¥ó¥µー¤òºÎÍÑ¤·¤¿°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¸÷¤ò½¸¤á¤ëÎÌ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï¿Ê²½¤·Â³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾å¤ÇÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î¥»¥ó¥µー¤Ï¸÷³Ø¼ê¤Ö¤ìÊäÀµ¡ÊOIS¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÀ¼¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¤è¤ê²è¼Á¤ËÍÍø¤Ê¥â¥Î¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¥ó¥º¤Î¹©É×¤Ç½¸¸÷ÎÌ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
º´Æ£»á
¡¡¥ì¥ó¥º¥µ¥¤¥º¤òÂç¤¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¹â¤µÊý¸þ¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£Ã»¤¤¡ÊÇö¤¤¡Ë¤Þ¤ÞÂç¸ý·Â¥ì¥ó¥º¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º¸¤Î¥«¥á¥é´ðÈÄ¤¬±¦¤Î¥á¥¤¥ó´ðÈÄ¤Ë½Å¤Ê¤ë·Á¤À¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ï¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç´ðÈÄ¤¬¤½¤ÎÉôÊ¬¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¤¤ë
――¤½¤â¤½¤â¥¹¥Þ¥Û¤Î¸ü¤ß¤Ë1¥¤¥ó¥Á¥»¥ó¥µー¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥ó¥º¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µ»½Ñ¤Î·ë¾½¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄµÜ»á
¡¡¹½Â¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼ÒÆâ¤ÇµÄÏÀ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡ÖAQUOS R6¡×³«È¯»þ¤Ë1¥¤¥ó¥Á¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤â¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¸÷³Ø¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¡ÊOIS¡Ë¤âÅëºÜ¤·¡¢Ë¾±ó¥«¥á¥é¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤äÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ë3¤Ä¤Î¥«¥á¥é¤òÇ¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ô¥«·î¤º¤Ã¤ÈµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à
――¤½¤¦¤·¤¿ÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð1¥¤¥ó¥Á¥»¥ó¥µー¤òÍÑ¤¤¤º¤Ë»°´ã¥«¥á¥é¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¾å¤Ç²è¼Á½èÍý¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤ÇÊä¤¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¤Ä¤¤»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÄµÜ»á
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬¤«¤Ê¤êÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÂÅ¶¨¤·¤¿¥â¥Î¤òºî¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡¢¤È¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤½¤³¤Ï¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¥«¥á¥éÉôÊ¬¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ß¥ä¥±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÄµÜ»á
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â·é¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¸¡Æ¤ºàÎÁ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·é¤¤·Á¤Ë¤¹¤ëÊý¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¶¥¹ç¤Î1¥¤¥ó¥Á¥«¥á¥é¥¹¥Þ¥Û¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤¿¡©
――¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬Àè¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º£°æ»á
¡¡¤ªÅú¤¨¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥á¥é¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅú¤¨¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¡£
¡¡²æ¡¹¤ÎÊý¸þÀ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥·¥ãー¥×ÆÈ¼«¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥ー¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤¢¤Á¤é¤â¥é¥¤¥«¤È¶¨¶È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¼ÄµÜ»á
¡¡È¯É½ÊóÆ»¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
――AQUOS R9 pro¤Ï¡¢AQUOS R9¤«¤é¤âÃÙ¤ì¤Æ¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢AQUOS R9¤ÈÆ±»þ´ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÄµÜ»á
¡¡È¯Çä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢µÄÏÀ¤·¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³«È¯¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Þ¤Ç¤ËÄó¶¡¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ºî¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿À½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Î¿Í¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ëµ¡Ç½
――¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢Â¾¼Ò¤Î¥«¥á¥éÆÃ²½¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆAQUOS R9 pro¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
º£°æ»á
¡¡¤Þ¤º¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ë¾±ó¤ä¹³Ñ¤Î¥«¥á¥é¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë°ÌÃÖ¥Á¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²è¼ÁÀßÄê¤ä²Ö²Ð¥âー¥É¡¢À±¶õ¥âー¥É¤Ç¿§Ä´ÁªÂò¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÈ¯É½²ñ¤Ê¤É¤Ç¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Ê²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤È¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥«¥á¥é¥âー¥É¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ãー¥×¤Îº´Æ£»á
――¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ï¤É¤¦°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£»á
¡¡´ðËÜÅª¤Ê²è¼Á¤Ï¥é¥¤¥«¤¬ÎÉ¤·¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÁ´°÷¤¬¥é¥¤¥«¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¹¤ë²è¼Á¤òÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡SNS¤Ç±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥é¥¤¥«¤ÎÊý¸þÀ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢±Ç¤¨¤ë¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¹¥¤àÊý¤âµï¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥«´Æ½¤¤Î¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤È¡¢¾¯¤·ÇÉ¼ê¤Ë»£¤ì¤ë¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡×¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¤½¤ì¤Ç¤â¥é¥¤¥«¤ÏOK¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£»á
¡¡¥é¥¤¥«¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÎÊý¤ò´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥«¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤òÉ¸½àÅª¤ÊÀßÄê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ°²è¤â¥Ó¥Ç¥ª¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢É¸½à¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ»ß²è»£±Æ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¥âー¥ÉÁêÅö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥é¥¤¥«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤ËÁªÂò»è¤ò¡¢¤È¡£
º£°æ»á
¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÄµÜ»á
¡¡¥ì¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
º£°æ»á
¡¡¡ÖAQUOS R9 pro¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥¢¥À¥×¥¿ー¤òÉÕ¤±¤ë¤È¡¢»ÔÈÎ¤Î62mm·Â¤Î¥ì¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò»È¤¨¤Þ¤¹¡£¸÷çê¤¬½Ð¤ë¥¯¥í¥¹¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ê¤É¤¬»È¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç´ÊÃ±¤ËÃ¦Ãå¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
――¤³¤¦¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢½èÍý¤Ç¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¼ÄµÜ»á
¡¡³Î¤«¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¥ì¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¡¢´°À®ÅÙ¤Ë°ã¤¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥áー¥«ー¤È¤â¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¾õÂÖ¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²è¼ÁÀÚ¤êÂØ¤¨ÀßÄê²èÌÌ
――¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
º´Æ£»á
¡¡²è¼Á´ØÏ¢¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊÀµ²ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹¥¤ß¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÇö°Å¤¤ÅÅµå¾ÈÌÀ¤Î¥«¥Õ¥§¤È¤«¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ä´À°¤Ë¤è¤Ã¤Æ²«¿§¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÀÄ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÇò¤¤¥«¥Ã¥×¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Ê·°Ïµ¤¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¿©¤ÙÊª¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£Ê·°Ïµ¤¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¼ÂºÝ¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿§Ä´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ãー¥×¥Í¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¥é¥¤¥«¤Î´Æ½¤¤ò¼õ¤±¡¢È©¤ò½À¤é¤«¤¯É½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¤½¤¦¤·¤¿¿§Ä´¤ä¥·¥ãー¥×¥Í¥¹¤ÎÄ´À°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇØ·Ê¤È¿ÍÊª¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿©´ï¤È¥Õー¥É¤Ê¤É¡¢¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤ëÈï¼ÌÂÎ¤ò¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º´Æ£»á
¡¡¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢±ó¤¯¤Î¥Ó¥ë¤È¶á¤¯¤Î¿Í¤òÆ±¤¸Ä´À°¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÇØÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤ò³°¤·¤¿¾õÂÖ¡£¤ä¤Ï¤ê¥«¥á¥é¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë
――¿§Ä´¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡ÖAQUOS R8 pro¡×¤ËÂ³¤¡¢14ch¤Î¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¥»¥ó¥µー¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¿Ê²½¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£»á
¡¡Á°µ¡¼ï¤À¤È¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤½¤Î¤È¤¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤«¤é¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢º£²ó¤Î¡ÖAQUOS R9 pro¡×¤Ç¤Ï»þ·ÏÎó¤Î¥Çー¥¿¤â¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖAQUOS R8 pro¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤äÈï¼ÌÂÎ¤Ç¤â¡¢¥«¥á¥é¤Î³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤Ë¥¹¥Ú¥¯¥È¥ëÊ¬ÀÏ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÅÔÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖAQUOS R9 pro¡×¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²áµî¤Î¥¹¥Ú¥¯¥È¥ëÊ¬ÀÏ¤Î»þ·ÏÎó¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――»þ·ÏÎó¤È¤Ï¡©
º´Æ£»á
¡¡1ÉÃÁ°¤È¤«2ÉÃÁ°¤È¤«¤Î¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¾ðÊó¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥»¥ó¥µー¤ËÆþ¤ë¸÷¤Î¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥Ó¥åー¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤³¤ì¤Ï¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤é¤º¤È¤â¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¾ðÊó¤ÏÊ¬ÀÏ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£»á
¡¡Ê¬ÀÏ¤µ¤ìÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤È¥Çー¥¿¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐºÇÅ¬¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃ¤òAI¤Ç½ñ¤µ¯¤³¤·
――ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡ÖAQUOS R9 pro¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÀ¸À®AIµ¡Ç½¡¢ÅÅÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤òÏ¿²»¤·¤Æ¥á¥â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤Ï¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¥·¥ãー¥×¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥·¥ãー¥×¤ÎÂ¼¾å»á
Â¼¾å»á
¡¡¥·¥ãー¥×¤È¤·¤Æ¤Ï»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥°ー¥°¥ë¤âÀ¸À®AI´ØÏ¢¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¡Ç½¤òAndroid¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤òÀ¸À®AI¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥·¥ãー¥×¤¬ÆÈ¼«¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤«¤Ê¤È¡£
¡¡»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëAI¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢²Æ¥â¥Ç¥ë¤ÎAQUOS R9¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¥æー¥¶ー¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤Ç¡¢À¸À®AI¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖAQUOS R9¡×¤Ç¤ÏÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ëÁ°¡¢Ë»¤·¤¤¤È¤¤ËAI¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÍ×Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¼õÏÃ¥Ü¥¿¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖAQUOS R9 pro¡×¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿¤¢¤È¡¢ÄÌÏÃÃæ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËAI¤¬²ñÏÃ¤ò°ì½ï¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²ñÏÃ¤ò²ò¼á¤·¤Æ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¼«Æ°³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð»õ°å¼Ô¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Í½ÌóÊÑ¹¹¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤±¤ÉÍè½µÌÚÍËÆü¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢Íè½µ¤ÎÌÚÍË¤ò¥ー¥ïー¥É¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤ÆÍ½Äê¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¤È¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Æ°¤Ç¥á¥â¤È¤·¤Æ¤âµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌÏÃ¸å¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ç¤â¡¢ÅÅÏÃÃæ¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤ë¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
――¤³¤ì¤é¤Î½èÍý¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡©
Â¼¾å»á
¡¡¶ìÏ«¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¤Ê¤é¥Ñ¥ïー¤¬½Ð¤»¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë²óÅú¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥¹¥Þ¥Û¾å¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½ー¥¹¤Ç¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
――Web¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖSnapdragon smart¡×¤Î¥í¥´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò»È¤Ã¤¿µ¡Ç½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
Â¼¾å»á
¡¡¤É¤³¤«¤é¤¬¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Snapdragon¾å¤Ç¥â¥Ç¥ë¤òÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤Ë¤Ï¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Î¾å¤Ë¥·¥ãー¥×¤ÇÊÑ´¹½èÍý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤É¤ÎÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Â¼¾å»á
¡¡Llama2¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¼ÁÌä¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¸À®¥â¥Ç¥ë¤Î°ã¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤°ã¤¤¤ä°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â¼¾å»á
¡¡¤½¤³¤Ï»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÊLlama 3.2¤¬9·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Î3B¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â½¿§¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤È¡£
――º£²ó¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤ÎÅëºÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥º¤Î¾®¤µ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Éý¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤ËÅëºÜ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Â¼¾å»á
¡¡¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――ÄÌÏÃÏ¿²»¥Æ¥¥¹¥Èµ¯¤³¤·¤Ï¡¢ºÇ¶á¡¢³Æ¼Ò¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¡¢ÊÀ»ï¤Ç¤âµ»ö¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤¬»É¤µ¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Â¼¾å»á
¡¡Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤ÎAQUOS R9¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¤Ç¤·¤Æ¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅÏÃ¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤·¤Æ¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤È¤«¤Î¥Ëー¥º¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤òÂ¾¼Ò¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――Â¾¼Ò¤À¤È¥Æ¥¥¹¥Èµ¯¤³¤·¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌÏÃ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢AQUOS R9 pro¤¬¾å¼ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÏºÇ½é¤«¤éÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â¼¾å»á
¡¡ÅÅÏÃ¤ò¤É¤¦È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¡¢2µ¡¼ïÌÜ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë±þÅú¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¥×¥í¥»¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Â¼¾å»á
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
――ËÜÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£