[¤ß¤ó¤Ê¤Î¥±ー¥¿¥¤]¥á¥¤¥ó²óÀþ¤òau¥Þ¥Í³è¥×¥é¥ó¡Ü¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤Þ¤¹
¡¡É®¼Ô¤ÏÄ¹¤é¤¯¡¢¥á¥¤¥ó¤Ç¥Çー¥¿ÄÌ¿®¡¢ÅÅÏÃ¤ò»È¤¦²óÀþ¤Ë¡¢KDDI¤ÎÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Çã¤¤Êª¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¤Ïau PAY ¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢°ú¤Íî¤È¤·¸ýºÂ¤È¤·¤Æau¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤ò³«Àß¡¢¼«Âð¤Ç¤Ïau¤Ò¤«¤ê¡¢au¤Ç¤ó¤¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ponta·ÐºÑ·÷¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¤¤¤¦À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á°ú¤Ã±Û¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢au¤Ò¤«¤ê¤Èau¤Ç¤ó¤¤Ï²òÌó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ï¡¢2023Ç¯9·î¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢au¥Þ¥Í³è¥×¥é¥ó¤Ë¤¹¤°¤Ë·ÀÌó¡£Amazon¥×¥é¥¤¥à¥µー¥Ó¥¹¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤¿¤á¡¢¡Öau¥Þ¥Í³è¥×¥é¥ó 5G with Amazon¥×¥é¥¤¥à¡×¤ò1Ç¯°Ê¾å¤Ï»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢KDDI¤Ï¤è¤êPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î´Ô¸µ¤¬¸«¹þ¤á¤ëau¥Þ¥Í³è¥×¥é¥ó¡Ü¤ò2024Ç¯12·î¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¡£au PAY ¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É²ñ°÷¤È¤·¤Æ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1·î¤«¤é¥×¥é¥óÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú°úÍÑ¡ÛPonta¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÆÃÅµ¤ò¶¯²½¤·¤¿¡Öau¥Þ¥Í³è¥×¥é¥ó¡Ü¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
¡¡¸µ¡¹·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿au¥Þ¥Í³è¥×¥é¥ó with Amazon¥×¥é¥¤¥à¡Ê°Ê²¼µìau¥Þ¥Í³è¥×¥é¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤Ï»È¤¤ÊüÂê¤Ç¡¢Amazon¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢TELASA¤Î»ëÄ°¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¡£
¡¡´ðËÜÎÁ¶â¤Ï8107±ß¤Ç¡¢au PAY ¥«ー¥ÉÆÃÅµ¤Ç300±ßÁêÅö¡¢au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹ÔÆÃÅµ¤Ç300±ßÁêÅö¡¢ÄÌ¿®ÎÁ¶â»ÙÊ§¤¤ÆÃÅµ¤Ç200±ßÁêÅö¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¡¢¼Â¼Á7307±ß/·î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£au¥¹¥Þー¥È¥Ð¥ê¥åー¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë1100±ß¤Î³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¡¢¥Çー¥¢¥·¥§¥¢¤Ï¹ç·×60GB¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¾å¸Â¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥É¥³¥â¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î»È¤¤ÊüÂê¥×¥é¥ó¤È°ã¤¤¡¢¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤¬»È¤¤ÊüÂê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ëÊÌ²óÀþ¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¾¯¡¹µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë·ÀÌó¤·¤¿au¥Þ¥Í³è¥×¥é¥ó¡Ü 5G with Amazon¥×¥é¥¤¥à¤Ï¡¢·î³ÛÎÁ¶â¤¬9647±ß¤Ç¡¢µì¥×¥é¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤ËAmazon¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¥µー¥Ó¥¹¤ÈTELASA¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¾å¸Â¤Ï80GB¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤¬200GB/·î¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬ºÇÂç5Mbps¤ËÄã²¼¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤Î±¿ÍÑÊýË¡¤Ç¤Ï¤Ò¤È·î¤Ç200GB¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Û¤Ü»È¤¤ÊüÂê¤È¸À¤Ã¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú°úÍÑ¡Ûau¥Þ¥Í³è¥×¥é¥ó¡Ü
¡¡´Î¿´¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ºau PAY¥«ー¥ÉÆÃÅµ¤Ç300±ßÁêÅö¡¢au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹ÔÆÃÅµ¤Ç300±ßÁêÅö¡¢ÄÌ¿®ÎÁ¶â»ÙÊ§¤¤ÆÃÅµ¤ÇºÇÂç400±ßÁêÅö¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÄÌ¿®ÎÁ¶â»ÙÊ§¤¤ÆÃÅµ¤Ï¡¢»ÙÊ§¤¤ÀßÄê¤òau PAY¥«ー¥É¤Ë¤·¡¢°ú¤Íî¤È¤·Àè¤òau¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇÂç´Ô¸µ¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¹ç·×1000±ßÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú°úÍÑ¡Ûau¥Þ¥Í³è¥×¥é¥ó¡Ü
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢au PAY·èºÑÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢au PAY¤Î¥³ー¥É»ÙÊ§¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Í¥Ã¥È»ÙÊ§¤¤¤Ç¡¢200±ß¤´¤È¤Ë9¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ç¡¢·î¡¹ºÇÂç1500±ßÁêÅö¤Î´Ô¸µ¡£au PAY¥«ー¥É·èºÑÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢au PAY ¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç¡¢100±ß¤´¤È¤Ë4¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢¤³¤Á¤é¤âºÇÂç1500±ßÁêÅö/·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú°úÍÑ¡Ûau¥Þ¥Í³è¥×¥é¥ó¡Ü
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾å¸Â¤Þ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·î¤Ëau PAY¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò3Ëü3334±ß¡¢au PAY ¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤Ç¤Ï3Ëü7500±ß¤ò»È¤¨¤Ð¤¤¤¤·×»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£au PAY ¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¿®ÎÁ¶â¤äÃ¼ËöÂå¡¢²ÈÄÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÇÄêÈñ¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹ー¥Ñー¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¡¢¸÷Ç®Èñ¤Î¥Ðー¥³ー¥É»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ïau PAY¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¾å¸Â¤Þ¤Ç¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÃ£À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ðËÜÎÁ¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿au¥Þ¥Í³è¥×¥é¥ó¡Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¹ç·×4000±ßÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤Ï5647±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µì¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼Á7307±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ëè·î1660±ß¤â°Â¤¯¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°ÍÆÎÌ¤¬20GBÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ñ»º·ÁÀ®¤Ç¤â±ßÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Çº£²ó¤Ï³ä°¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥×¥é¥óÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢au PAY¤äau PAY ¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¡¢au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¡¢·ÀÌó¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¤³¤ì¤ÏÂ¾¼Ò¤Î¥Ý¥¤³è¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ºòº£¤Ï¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÍí¤á¤¿ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤¬Â¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·î¡¹¤Î¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·èºÑ¤ä¶ä¹Ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤»ÈÍÑ¤¹¤ë¤«¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·ÀÌó¤¹¤ëÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£