[ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÏÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤ë»þÂå¤«¤â¡©°Â¤¤¤«¤éÀ®¤êÎ©¤ÄAnker¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥¹¥¹¥á
¡¡¹¤¯ÉáµÚ¤·¤¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢1¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¤òÁêËÀ¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¤Â³¤±¡¢²õ¤ì¤¿¤ê¼º¤¯¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡1¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¤òÇ¡²¿¤Ê¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤â»È¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ÀÜÂ³Àè¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤È¤¤¤¦ÈÑ¤ï¤·¤µ¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤ä¡¢°ì´Ó¤·¤¿ÁàºîÀ¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤È¡¢´Î¿´¤Ê»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È»þ¤Ë¤Ï»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÀ½ÉÊ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤È²°³°¤ÇÃå¤±¿´ÃÏ¤ä¼×²»À¤Î°ã¤¦À½ÉÊ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤³¤ÇÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤â¤Ç¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃÄê¤ÎÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡¢Anker¤Î2À½ÉÊ¤ò»î¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÍÑÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Soundcore Sport X20¡£Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È»þ¤ËÊØÍø¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Ï¾®·¿¤Ê¥«¥Ê¥ë·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ª¤Î·ê¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë·Á¾õ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥äー¥Õ¥Ã¥¯¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙÁõÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢¥º¥ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¤¥äー¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤â¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢30ÅÙ¤Î³ÑÅÙÄ´Àá¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢¿½Ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼ª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ä¹¤µ¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥äー¥Õ¥Ã¥¯¤Ï¥·¥ê¥³¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ª¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤ï¤º¤«¤À¤¬¥¤¥äー¥Õ¥Ã¥¯¤ÎÄ¹¤µ¤òÄ´Àá²ÄÇ½¡£¤³¤Î〝¤ï¤º¤«〟¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤ÇºÇÂç12»þ´Ö¡¢¥±ー¥¹¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤ÈºÇÂç48»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥äー¥Õ¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¤¶îÆ°»þ´Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥±ー¥¹¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¡¢ÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ²È¤ò½Ð¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢µ¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹»þ´Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï¡¢¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Âðºî¶ÈÃæ¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢PC¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÆ±»þÀÜÂ³¤·¡¢ºî¶ÈÃæ¤ÏÆ°²èºÆÀ¸¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÅÅÏÃ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÉ¿åËÉ¿ÐÀÇ½¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÍÑ¥¤¥ä¥Û¥ó¤é¤·¤¯IP68¤Ë½àµò¡£²Ã¤¨¤ÆAnkerÆÈ¼«¤ÎSweatGuard»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¡¢³°²»¼è¤ê¹þ¤ßµ¡Ç½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤ä¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¥Î¥¤¥º¤ò½üµî¡¢²°³°¤Ç¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¥âー¥É¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤¬1Âæ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡²»¼Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Äã²»°è¤¬¤ä¤ä¶¯¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â²»°è¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¤ÈÌÄ¤ë°õ¾Ý¡£Ãæ²»°è¤¬¤ä¤ä¼å¤á¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢Äê²Á9990±ß¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·ー¥óÊÌ¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯Anker¤ÎSoundcore Sleep A20¤Ç¤¹¡£½¢¿²»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥«¥Ê¥ë·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¼ª¤Î·¦¤ß¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤ë¥¤¥äー¥¦¥£¥ó¥°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥äー¥Ôー¥¹¡¢¥¤¥äー¥¦¥£¥ó¥°¤Î¤É¤Á¤é¤â½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÇÁõÃå¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÃå¤±³°¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ë¤ÏÀö¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¤¥äー¥Á¥Ã¥×¤Ï·×7¼ïÎà¡¢¥¤¥äー¥¦¥£¥ó¥°¤Ï·×3¼ïÎà¤âÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤ËÄ´Àá¤·¤ä¤¹¤¤¤Ë¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÂÎ¤ÏÊÒÂ¦Ìó3g¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢Ä¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡£¿çÌ²ÍÑ¤é¤·¤¯¡¢¤«¤Ê¤êÊ¿¤é¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿²ÊÖ¤ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥äー¥Ôー¥¹ÉôÊ¬¤Ë¤ÏÊÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñー¥Ä¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼×²»À¤âÈ´·²¡£¿çÌ²ÍÑ¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Î¼ªÀò¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÜÂÎ¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢³°¤¹¤Î¤Ë¾¯¡¹¼ê´Ö¼è¤ë°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤ÇºÇÂç10»þ´Ö¡¢½¼ÅÅ¥±ー¥¹Ê»ÍÑ¤ÇºÇÂç55»þ´Ö¤Ç¤¹¡£1²ó¤Î¿çÌ²Ãæ¤ËÅÅÃÓ¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¯¤¤Æ¤«¤éËÜÂÎ¤ò¥±ー¥¹¤ËÌá¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥±ー¥¹¼«ÂÎ¤ÏËèÆü½¼ÅÅ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£¿çÌ²ÍÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦½¼ÅÅ¤¹¤ë¤Î¤âÌÌÅÝ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¿çÌ²ÍÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆþÌ²»þ´Ö¤ä¿²ÊÖ¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢ÂÎÀª¤Ê¤É¤òµÏ¿¤¹¤ë¿çÌ²»þ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¡¢»öÁ°¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë²»³Ú¤òÅ¾Á÷¤·¤Æ¤ª¤¡¢BluetoothÀÜÂ³¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â²»³Ú¤ÎºÆÀ¸¤¬¤Ç¤¤ë¿çÌ²¥âー¥É¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿²ÊÖ¤ê¤ò¤¦¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÃµ¤¹¡×µ¡Ç½¤Ç²»¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¶¼º¤¹¤ë¿´ÇÛ¤â¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²»¼Á¤â¿çÌ²ÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Äã²»¡¢¹â²»¤¬¤«¤Ê¤ê´Ý¤¯½À¤é¤«¤¤²»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ù¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤ÐÆÃÄ§¤Î¤Ê¤¤²»¼Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Àí¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½¢¿²»þ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï1Ëü6990±ß¡£´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÄøÅÙ¤Î²Á³Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢½¢¿²»þ°Ê³°¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¥·ー¥ó¤´¤È¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÆÃ¤Ëº£²ó»î¤·¤Æ¤¤¤ë2µ¡¼ï¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âAnker¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢soundcore¥¢¥×¥ê¤Ç°ì³ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢ÀÜÂ³³ÎÇ§¤ä¥¤¥³¥é¥¤¥¶ー¤ÎÄ´Àá¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Soundcore Sport X20¤Ç¤Ï¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È»þ¤Î¸ÆµÛ¤ÎµÏ¿¡¢Soundcore Sleep A20¤Ç¤Ï¿çÌ²¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡Ç½¤ÎÀßÄê¤Ê¤É¡¢ÀìÍÑ¤Î¹àÌÜ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À½ÉÊ¤´¤È¤ËÀßÄê¹àÌÜ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥¢¥×¥ê¤Ç¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÀßÄê¤¬°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Ë¥¢¥×¥ê¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÀßÄê¤Ïsoundcore¥¢¥×¥ê¤Ç¡×¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¸Ãæ¤Ç¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Soundcore Sport X20¤Ï9990±ß¡¢Soundcore Sleep A20¤Ï1Ëü6990±ß¤Ç¡¢¹ç·×2Ëü6980±ß¡£¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤â°Â²Á¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤òÃ±ÉÊ¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£À½ÉÊÌ¾ È¯Çä¸µ ¼ÂÇä²Á³Ê Soundcore Sport X20 ¥¢¥ó¥«ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó 9990±ß À½ÉÊÌ¾ È¯Çä¸µ ¼ÂÇä²Á³Ê Soundcore Sleep A20 ¥¢¥ó¥«ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó 16690±ß