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(C)Disney
(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard.
(C)Disney/Pixar