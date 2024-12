【ディズニーキャラクター 座・ちょっこりさん ミッキー/ミニー/プー】【ピクサーキャラクター 座・ちょっこりさん ウッディ/バズ/ロッツォ】12月28日 発売予定価格:各1,650円

「ディズニーキャラクター 座・ちょっこりさん ミッキー」

タカラトミーアーツは、ぬいぐるみ「ディズニーキャラクター 座・ちょっこりさん ミッキー・ミニー・プー」および「ピクサーキャラクター 座・ちょっこりさん ウッディ・バズ・ロッツォ」の全6商品を12月28日に発売する。価格は各1,650円。

「ちょっこりさん」は、タカラトミーアーツから発売されているぬいぐるみシリーズ。正座に不慣れなキャラクターたちの表情にも注目の「ちょっこりさん」新シリーズに、ディズニーのキャラクターたちが登場する。ミッキーやウッディたちが、それぞれ座布団にちょこんと座っている様子を再現したぬいぐるみとなっている。

「ディズニーキャラクター 座・ちょっこりさん ミッキー・ミニー・プー」

ミッキー

サイズ:75×100×75mm(幅×高さ×奥行)

ミニー

サイズ:75×120×75mm(幅×高さ×奥行)

プー

サイズ:75×95×75mm(幅×高さ×奥行)

「ピクサーキャラクター 座・ちょっこりさん ウッディ・バズ・ロッツォ」

ウッディ

サイズ:75×105×75mm(幅×高さ×奥行)

バズ

サイズ:75×100×75mm(幅×高さ×奥行)

ロッツォ

サイズ:75×90×75mm(幅×高さ×奥行)

(C)Disney

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

(C)Disney/Pixar