【レイレナード 03-AALIYAH クラースナヤ フルパッケージVer.】12月24日 発売価格:9,680円

コトブキヤは、プラモデル「レイレナード 03-AALIYAH クラースナヤ フルパッケージVer.」を12月24日に発売する。価格は9,680円。

本商品は、ゲームソフト「ARMORED CORE」シリーズ「ARMORED CORE フォーアンサー」より「クラースナヤ」を付属品を新たに追加したフルパッケージ仕様で商品化したもの。「クラースナヤ」はかつてARMORED CORE作例大会にコトブキヤ原型師が作成したモデルであり、その後「アーマード・コア for Answer」に登場を果たした機体でもある。

従来の付属品に加え「アーマード・コア ウェポンユニット013」および「アーマード・コア ウェポンユニット014」の武装を追加装備しての再登場となる。

【付属品】

○本体

○ウェポン

ライフル:051ANNR

スタビライザー:SALAF CORE-OPC01

スタビライザー:03-AALIYAH/CLS1

マシンガン:01-HITMAN

レーザーブレード:07-MOONLIGHT

フラッシュロケット:09-FLICKER

ショットガン:SAMPAGUITA

コジマブレード:KB-O004

ECM発生器:AR-O401

(C) 1997-2013 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※本製品はお客様ご自身で組み立てが必要となります。