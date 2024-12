【ねないこ だれだ お部屋ライトBOOK】12月24日 発売価格:3,278円

宝島社は、「ねないこ だれだ お部屋ライトBOOK」を12月24日に発売する。価格は3,278円。

本商品は、福音館書店より刊行されている絵本「ねないこだれだ」(作:せなけいこ氏)の表紙に描かれている“おばけ”をモチーフにしたライト。「ねないこだれだ」は、夜の9時になってもまだ寝ていない子をおばけが“おばけの世界”に連れて行ってしまうという少し怖い内容の絵本。今年で55周年を迎えたロングセラー作品となっている。

ライトは、柔らかなシリコン素材と熱くならないLEDを採用しているので、子どもでも安心して使える。ぷにぷにした触り心地の手のひらサイズとなっており、ゆっくり明滅するやすらぎモード、素早くチカチカする点滅モードに加え、自動オフタイマーも付いている。360度どこから見てもおばけのフォルムを再現しており、昼間はオブジェとして飾ることもできる。

「ねないこ だれだ」せなけいこ 作・絵 福音館書店 刊 (C) Keiko Sena 1969

(C) TAKARAJIMASHA,Inc. All Rights Reserved.