¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛMSI¡ÖCyborg15¡×¤¬Amazon¤Ç¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¤Ë¡ª2025Ç¯1·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê
¡ÚMSI¡ÖCyborg15¡×¥»ー¥ë¡Û
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î6Æü¤Þ¤Ç
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î6Æü¤Þ¤Ç
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥¨¥à¥¨¥¹¥¢¥¤¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¡ÖCyborg15¡×¤¬¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï2025Ç¯1·î6Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡ÖCyborg15¡×¤ÏCPU¤ËCore i5-12450H¡¢GPU¤ËGeForce RTX 4060 Laptop¤òÅëºÜ¤·¤¿15.6·¿¥Õ¥ëHD¡Ê1,920¡ß1,080¥É¥Ã¥È¡Ë²òÁüÅÙ¤Î¥Îー¥ÈPC¡£¥µ¥¤¥º¤Ï359.36¡ÊÉý¡Ë¡ß250.34¡Ê±ü¹Ô¤¡Ë¡ß21.95¡Ê¸ü¤ß¡Ëmm¡£¥»ー¥ë´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê166,445±ß¤Î¤È¤³¤íÌó16¡ó°ú¤¤Î139,800±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´ÖÃæ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÃÍ°ú¤¸å¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¥«ー¥È¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
(C) 2024 Micro-Star INT'L CO.,LTD. All rights reserved.