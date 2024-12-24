Æü·Ð225ÀèÊª¡§24Æü0»þ¡á170±ß°Â¡¢3Ëü9020±ß
¡¡24Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ170±ß°Â¤Î3Ëü9020±ß¤ÈÂçÉý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü9161.34±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï141.34±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï5642Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2717¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ11¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï9.74¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39020¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-170¡¡¡¡¡¡¡¡5642
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39020¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-170¡¡¡¡¡¡121164
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2717¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -11¡¡¡¡¡¡¡¡5173
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24615¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-125¡¡¡¡¡¡¡¡ 197
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 619¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡¡¡ 262
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2717¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ11¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï9.74¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39020¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-170¡¡¡¡¡¡¡¡5642
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39020¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-170¡¡¡¡¡¡121164
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2717¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -11¡¡¡¡¡¡¡¡5173
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24615¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-125¡¡¡¡¡¡¡¡ 197
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 619¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡¡¡ 262
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹