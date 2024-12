Googleと同じAlphabet傘下の自動運転車開発企業であるWaymoが、「人間が先進運転支援システム(ADAS)を搭載した車両を運転するよりも、Waymoの自動運転車の方が事故が少なくて安全」という調査データを発表しました。Do Autonomous Vehicles Outperform Latest-Generation Human-Driven Vehicles? A Comparison to Waymo's Auto Liability Insurance Claims at 25 Million Miles

https://waymo.com/research/do-autonomous-vehicles-outperform-latest-generation-human-driven-vehicles-25-million-miles/New Swiss Re study: Waymo is safer than even the most advanced human-driven vehicleshttps://waymo.com/blog/2024/12/new-swiss-re-study-waymoWaymoは2024年12月19日、スイスの大手保険会社であるスイス・リーと共同で、Waymoの自動運転車の安全性を人間が運転する自動車と比較した調査結果を発表しました。調査では自動車損害賠償請求のデータを過失事故の指標として用いており、スイス・リーに送付された人間のドライバーによる50万件以上の損害賠償請求と、Waymoによる損害賠償請求を比較しました。分析の結果、Waymoの自動運転車は人間が運転する自動車と比較して、物的損害の請求が88%、人身傷害の請求が92%少ないことがわかりました。Waymoの自動運転車はこれまでに2530万マイル(約4070万km)を走行してきましたが、この間の物的損害の請求数は9件、人身傷害の請求数はわずか2件にとどまりました。一方、同じ距離を人間のドライバーが走行した場合、物的損害の請求数は78件、人身傷害の請求数は26件に達するとのことです。by waltarrrrrまた、人間が運転している車両が自動ブレーキや衝突前の警告、車線維持の支援、死角の警告といった最先端のADASを搭載した2018〜2021年モデルの車両だった場合でも、やはりWaymoの自動運転車は高い安全性を示しました。このグループと比較すると、Waymoは物的損害の請求数が86%、人身傷害の請求数が90%低かったとのことです。以下のグラフは、100万マイル(約160万km)あたりで発生する物的損害の請求数(左)と人身傷害の請求数(右)を比較したもの。青線が人間が運転する自動車全体、黄線が最先端のADASを搭載した車両を人間が運転した場合、緑線がWaymoの自動運転車を示しており、いずれもWaymoの方が大幅に事故を起こす可能性が低いことがわかります。Wanmoの最高安全責任者であるマウリシオ・ペーニャ氏は、「これまで自動車保険の請求データは、人間のドライバーの責任とリスクを評価するために使用されてきましたが、これは自動運転車の安全性能を評価するための強力なツールでもあります。これはWaymoの自動運転技術であるWaymo Driverの強力な安全記録を検証するだけでなく、自動運転車が交通安全に及ぼす影響を継続的に評価するための、スケーラブルなフレームワークを提供する本当に画期的な研究です」とコメント。スイス・リーのP&C(物損人身損害)ソリューションの国際ヘッドを務めるアリ・シャカラミ氏は、「私たちの研究は、保険データが自動運転車の安全性を評価し、広範な採用を支持するために必要なフレームワークの提供方法を示しています。複数の都市にわたる大規模なデータセットを分析することで、このテクノロジーが実際の状況でどのように機能するかについての理解が深まりました。これらの有望な結果は、この技術が私たちの道路にとってより安全な未来を創造する可能性があることを強調するのに役立ちます」と述べました。なお、Waymoは2025年初頭から東京でも自動運転のテストを行うことを予定しています。ついに自動運転車のWaymoが日本展開へ、日本交通やGOと提携し2025年初頭から東京でのテストを開始予定 - GIGAZINE