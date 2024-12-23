¾¾Ê¿·ò¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¡¡¡Ö¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×À®ÇÔ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¸ì¤ë
ÇÐÍ¥¤Î¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½³èÆ°50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡ØÅìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¶â¿§¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ª¤è¤½500¿Í¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼ÒÈ¯É½¡Ë¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÁ°¤Ë¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¹â¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤ä¤ë¤Î½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»þÂå·àÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢º£¡¢À®ÇÔ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤òËÜÅö¤ËÀ®ÇÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê12·î23ÆüÊüÁ÷¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¤è¤ê¡Ë