ASIAN KUNG-FU GENERATIONが12月19日、Zepp DiverCity (TOKYO)にて、全国30公演のライブハウスツアー<Tour 2024「ファン感謝サーキット」>のファイナル公演を開催した。同公演のレポートをお届けしたい。「ありがとう。本当にありがとう」後藤正文はもう一度マイクに向かって言った。ダブルアンコールに応えて、4人が再々登場。場内に流れていた終演のアナウンスとBGMは急遽ストップされ、フロアから出ていこうとしていたお客さんたちがあわてて戻ってくる。

■ASIAN KUNG-FU GENERATION -THE FIRST TAKE- 音源配信



2024年12月20日(金) 配信開始配信リンク:https://bio.to/AKG_TFT▼「遥か彼方 - From THE FIRST TAKE」配信URL:https://kmu.lnk.to/HarukaKanata_TFT▼「転がる岩、君に朝が降る - From THE FIRST TAKE」配信URL:https://kmu.lnk.to/RMLFY_TFT▼「ソラニン - From THE FIRST TAKE」配信URL:https://kmu.lnk.to/Soranin-FromTFT▼ASIAN KUNG-FU GENERATION(後藤正文) & 世武裕子「エンパシー - From THE FIRST TAKE」配信URL:https://kmu.lnk.to/Empathy-FromTFT