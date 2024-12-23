22:30
カナダ実質GDP（10月）
予想　N/A　前回　0.1%（前月比)
予想　N/A　前回　1.6%（前年比)

カナダ鉱工業製品価格（11月）
予想　N/A　前回　1.2%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　N/A　前回　3.8%（原材料価格指数・前月比)

耐久財受注（速報値）（11月）
予想　-0.3%　前回　0.3%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.2%（輸送除くコア・前月比)

24日
0:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（12月）
予想　112.9　前回　111.7

米新築住宅販売件数（11月）
予想　66.3万件　前回　61.0万件
予想　8.7%　前回　-17.3%（前月比)

3:00　
米2年債入札（690億ドル）

3:30　
カナダ中銀議事録（12月11日開催分）

※予定は変更されることがあります。