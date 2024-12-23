ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
カナダ実質GDP（10月）
予想 N/A 前回 0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 1.6%（前年比)
カナダ鉱工業製品価格（11月）
予想 N/A 前回 1.2%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 3.8%（原材料価格指数・前月比)
耐久財受注（速報値）（11月）
予想 -0.3% 前回 0.3%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.2%（輸送除くコア・前月比)
24日
0:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（12月）
予想 112.9 前回 111.7
米新築住宅販売件数（11月）
予想 66.3万件 前回 61.0万件
予想 8.7% 前回 -17.3%（前月比)
3:00
米2年債入札（690億ドル）
3:30
カナダ中銀議事録（12月11日開催分）
※予定は変更されることがあります。
カナダ実質GDP（10月）
予想 N/A 前回 0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 1.6%（前年比)
カナダ鉱工業製品価格（11月）
予想 N/A 前回 1.2%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 3.8%（原材料価格指数・前月比)
耐久財受注（速報値）（11月）
予想 -0.3% 前回 0.3%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.2%（輸送除くコア・前月比)
24日
0:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（12月）
予想 112.9 前回 111.7
米新築住宅販売件数（11月）
予想 66.3万件 前回 61.0万件
予想 8.7% 前回 -17.3%（前月比)
3:00
米2年債入札（690億ドル）
3:30
カナダ中銀議事録（12月11日開催分）
※予定は変更されることがあります。