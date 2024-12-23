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22:30

カナダ実質GDP（10月）

予想 N/A 前回 0.1%（前月比)

予想 N/A 前回 1.6%（前年比)



カナダ鉱工業製品価格（11月）

予想 N/A 前回 1.2%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 N/A 前回 3.8%（原材料価格指数・前月比)



耐久財受注（速報値）（11月）

予想 -0.3% 前回 0.3%（前月比)

予想 0.4% 前回 0.2%（輸送除くコア・前月比)



24日

0:00

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（12月）

予想 112.9 前回 111.7



米新築住宅販売件数（11月）

予想 66.3万件 前回 61.0万件

予想 8.7% 前回 -17.3%（前月比)



3:00

米2年債入札（690億ドル）



3:30

カナダ中銀議事録（12月11日開催分）



※予定は変更されることがあります。

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