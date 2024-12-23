ÀîÅç±Ê»ÌºßÀÒ¡¢°¤Éô¹ÒÅÍ¤¬°ÜÀÒ²ÃÆþ¡¢ºòµ¨¤Ï2¿Í¤ÎÂçÂ´µ¢´Ô¡Ä¶¥Áè·ã²½¤ÎÈØÅÄ¤ËÂçÂ´ÆþÃÄ¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂçGKÀ¾ß·Íã¡Ö1Ç¯ÌÜ¤«¤é¾¡Éé¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡×
¡¡ºòÇ¯¤â²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤ÎÂçÂ´GK¡¢¿ùËÜ¸÷´õ(Íèµ¨¤ÏËÌ¶å½£¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë)¤ÈÃæÅç²ÂÂÀÏº¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ëº£Ç¯¤â²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿ÈGKÀ¾ß·Íã¤¬¡¢Âç³Ø·ÐÍ³¤Çµ¢´Ô¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¶â±à±Ñ³Ø¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÁª¼ê¤òÌá¤·¤Æ¡¢¶¥Áè¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¸¥å¥Ó¥íº²¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¤Ï¿·³ã¤«¤éGK°¤Éô¹ÒÅÍ¤Î°ÜÀÒ²ÃÆþ¤âÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÆüËÜÂåÉ½GKÀîÅç±Ê»Ì¤é¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÆüËÜ°ì¸·¤·¤¤´Ä¶¡É¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Î¼é¸î¿À¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤¬Íè¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¥×¥í¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¿¼¤á¤¿¼«¿®¤ò¶»¤Ë¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡£2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë´ØÅì¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°2Éô¤òÀï¤Ã¤¿¶Í°þ²£ÉÍÂçFC¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ5¼ºÅÀ¡£¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë³èÌö¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£º£½Õ¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹çÎ®½éÆü¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó³Í¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£À¾ß·¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Ç¯Ëö¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é³Ø¤ó¤À¤ê¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¾¡Éé¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂ©´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡»ù¶Ì¹¬ÍÎ)
¡¡¤·¤«¤·¶â±à±Ñ³Ø¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÁª¼ê¤òÌá¤·¤Æ¡¢¶¥Áè¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¸¥å¥Ó¥íº²¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¿¼¤á¤¿¼«¿®¤ò¶»¤Ë¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡£2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë´ØÅì¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°2Éô¤òÀï¤Ã¤¿¶Í°þ²£ÉÍÂçFC¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ5¼ºÅÀ¡£¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë³èÌö¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£º£½Õ¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹çÎ®½éÆü¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó³Í¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£À¾ß·¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Ç¯Ëö¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é³Ø¤ó¤À¤ê¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¾¡Éé¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂ©´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡»ù¶Ì¹¬ÍÎ)