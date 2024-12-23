Novel Core、「RIZIN DECADE」のABEMAテーマソング「UNDEFEATED」リリース決定
Novel Coreが新曲「UNDEFEATED」(読み : アンディフィーテッド)を、12月26日にリリースする。
本楽曲は、日本最高峰の格闘技イベント・RIZINが2024年12月31日にさいたまスーパーアリーナにて開催する＜RIZIN DECADE＞のABEMAオリジナルテーマソングで、Novel Coreも絶大な信頼を寄せるサウンドクリエイター・JUGEMをプロデューサーに迎えて制作。
New Single「UNDEFEATED」
発売日 : 2024年12月26日(木)
レーベル : B-ME
Pre-add / Pre-save : https://avex.ffm.to/d1p3x86
Streaming & Download :https://novelcore.lnk.to/1226_UNDEFEATED
ABEMA PPV『RIZIN DECADE』配信情報
見逃し配信 : 2025年1月5日(日)23:59まで
チケット購入ページ :
【生配信】RIZIN DECADE
https://abema.tv/live-event/4a3d39ae-e9d1-4a0b-ba84-1c0c8f6f7a5a
【生配信】第1部_RIZIN DECADE
https://abema.tv/live-event/286ebd34-2879-4018-be53-0f05583b7395
【生配信】第2部_RIZIN DECADE
https://abema.tv/live-event/508d292f-00cf-4ed8-b452-78d4a9374262
【生配信】第3部_RIZIN DECADE
https://abema.tv/live-event/3e89deab-b1fe-4c3c-8178-ad8ff3e0c96b
＜Novel Core “BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama＞
会場 : Kアリーナ 横浜
開場 15:30 / 開演: 17:00
客演ゲスト：
DABO, Charlu, SHUNTO(BE:FIRST), RYOKI(BE:FIRST)
▼チケット
一般発売（先着）
https://eplus.jp/novelcore/
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