雄商高速鉄道の建設が本格化 中国河北省
20日、河北省邢台市清河県で建設中の雄商高速鉄道。（ドローンから、邢台＝新華社記者/邢広利）
【新華社邢台12月23日】中国河北省雄安新区と河南省商丘市を結ぶ雄商高速鉄道の工事が本格化している。同鉄道は縦横各8ルートから成る高速鉄道網「八縦八横」のうち、京港台（北京−香港−台湾地区台北）路線の重要部分で、全長552キロ、設計速度は時速350キロとなる。
20日、河北省邢台市清河県で建設中の雄商高速鉄道。（ドローンから、邢台＝新華社記者/邢広利）
20日、河北省邢台市清河県で建設中の雄商高速鉄道。（ドローンから、邢台＝新華社記者/邢広利）
20日、河北省邢台市清河県で建設中の雄商高速鉄道。（ドローンから、邢台＝新華社記者/邢広利）
20日、河北省邢台市清河県で建設中の雄商高速鉄道。（ドローンから、邢台＝新華社記者/邢広利）
20日、河北省邢台市清河県で建設中の雄商高速鉄道。（ドローンから、邢台＝新華社記者/邢広利）
20日、河北省邢台市清河県で建設中の雄商高速鉄道。（邢台＝新華社記者/邢広利）
20日、河北省邢台市清河県で建設中の雄商高速鉄道。（邢台＝新華社記者/邢広利）
20日、河北省邢台市清河県で建設中の雄商高速鉄道。（邢台＝新華社記者/邢広利）
20日、河北省邢台市清河県にある雄商高速鉄道の建設現場。（邢台＝新華社記者/邢広利）
20日、河北省邢台市清河県で鉄道建設に携わる中国鉄建傘下、中鉄二十局集団の作業員。（邢台＝新華社記者/邢広利）
20日、河北省邢台市清河県で鉄道建設に携わる中国鉄建傘下、中鉄二十局集団の作業員。（邢台＝新華社記者/邢広利）