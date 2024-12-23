¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤ÎÈ¿¶Á¤Ë´î¤Ó¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ê28¡Ë¤¬23Æü¡¢NHK¤Î²»³ÚÆÃÈÖ¡ÖÂè16²óÌÀÀÐ²È¹ÈÇò¡ª¡×¡Ê·îÍË¸á¸å7»þÈ¾¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ïº£Ç¯5·î¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£½Ð¾ì·èÄê¸å¤Î¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡Ö¸µ¡¹ÉáÃÊ¤«¤éÁ´¿ÈÎÐ¤Ç¡¢³¹Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¹ÈÇò¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢³¹¹Ô¤¯¿Í¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¡Ø¹ÈÇò¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥ì¥¸ÂÇ¤Á¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
2019Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¡×¤Ç¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡¢·»¤ÎÇÐÍ¥¿ûÅÄ¾Úö¡Ê31¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡ËÊ¹¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢µÕ¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö·»¤Ë¤Ïº£²ó¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ¡£º£¤Þ¤ÇËÍ¤¬Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡È·»Äï¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òµÕ¤ÎÎ©¾ì¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È·»»×¤¤¤â°ìÌÌ¤â¤ß¤»¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤³¤ì¤¿¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤Í¤®¤é¤¦¤È¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡¢µã¤¤½¤¦¡Ä¡£¡Ø´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¿ûÅÄ¾Úö¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤ä¤í¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç°ã¤¦Ê¬Ìî¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤ä¤í¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤ä¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤ÏÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¡Öµã¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍÎÉ¤¤Äï¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤â¡Ö²¶¤Î¡È´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡É¤Çµã¤¤¤¿¤Î½é¤á¤Æ¤ä¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£