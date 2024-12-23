仙台大明成、尽誠学園などウインターカップ初戦敗退…福大大濠は日本航空と対戦決定【12月23日の試合結果】

12月23日、高校バスケの日本一を決める『SoftBank ウインターカップ2024 令和6年度 第77回全国高等学校バスケットボール選手権大会』が開幕。男子1回戦の全28試合のうち20試合が東京体育館と武蔵野の森総合スポーツプラザで開催された。

昨年のインターハイ王者である日本航空高校（山梨県）は、仙台大学附属明成高校（宮城県）との大激戦を65－63で制し、2回戦進出を決めた。“最恐留学生”との呼び声もあるオルワペルミ・ジェラマイアは、28得点15リバウンド5ブロックでチームをけん引。仙台大明成は終盤の猛攻及ばず、福岡第一高校に敗れた昨年に続き2大会連続での初戦敗退となった。

また、2年ぶり46回目の出場となった洛南高校（京都府）は、尽誠学園高校（香川県）との“名門対決”に78－74で勝利した。こちらも残り3分まで同点の大激戦だったが、洛南はキャプテンの松本秦が攻守にわたり好プレーを連発し、チームを2回戦へと導いた。尽誠学園はB3でのプレー経験を持つ金山颯が38得点を挙げたものの、初戦で姿を消すことになった。

その他には、2大会ぶりの優勝を目指す開志国際高校（新潟県）、U18日本代表の十返翔里を擁する八王子学園八王子高校（東京都）、2大会連続でベスト4入りしている藤枝明誠高校（静岡県）などが2回戦に進出。一方で、土浦日本大学高校（茨城県）、帝京長岡高校（新潟県）、部員6名で大会に臨んだ和歌山南陵高校（和歌山県）は、1回戦敗退となった。

なお、今年のインターハイ王者である東山高校（京都府）が“初戦”にあたる2回戦で対戦する相手は九州学院高校（熊本県）に、優勝候補の一角と評される福岡大学附属大濠高校（福岡県）は日本航空と対戦することが決定。

大会2日目の24日には、京都精華学園高校（京都府）vs柳ヶ浦高校（大分県）、桐光学園高校（神奈川県）vs駒澤大学附属苫小牧高校（北海道）など、1回戦の残り8試合が東京体育館で開催される。

12月23日に行われた1回戦の試合結果と、同24日の対戦カード、すでに決まっている2回戦の対戦カード一覧は以下のとおり。

◆■12月23日の試合結果

九州学院(熊本) 94-70 松江東(島根)



秋田工業(秋田) 49-95 北陸(福井)



桜丘(愛知) 76-46 佐賀東(佐賀)



高山西(岐阜②) 55-47 土浦日本大学(茨城)



正智深谷(埼玉) 83-68 東海大学付属諏訪(長野)



新田(愛媛) 72-65 文星芸術大学附属(栃木)



岡山商科大学附属(岡山) 74-94 藤枝明誠(静岡)



報徳学園(兵庫) 78-65 羽黒(山形)



高松商業(香川②) 69-77 光泉カトリック(滋賀)



東海大学付属札幌(北海道②) 54-87 富田(岐阜③)



帝京長岡(新潟②) 60-76 八王子学園八王子(東京①)



前橋育英(群馬) 70-38 八戸工業大学第一(青森②)



高知中央(高知) 88-66 米子工業(鳥取②)



日本航空(山梨①) 65-63 仙台大学附属明成(宮城)



四日市工業(三重) 69-65 専修大学附属(東京③)



洛南(京都②) 78-74 尽誠学園(香川①)



北陸学院(石川) 74-68 八戸学院光星(青森①)



長崎工業(長崎) 80-64 和歌山南陵(和歌山)



青洲(山梨②) 59-64 高岡工芸(富山)



阪南大学(大阪) 56-80 開志国際(新潟①)

◆■12月24日の対戦カード

豊浦(山口) - 福島東稜(福島)



鳥取城北(鳥取①) - 黒沢尻工業(岩手)



川内(鹿児島) - 國學院大學久我山(東京②)



京都精華学園(京都③) - 柳ヶ浦(大分)



海部(徳島) - 美来工科(沖縄)



広島県瀬戸内(広島) - 延岡学園(宮崎)



天理(奈良) - 船橋市立船橋(千葉)



桐光学園(神奈川) - 駒澤大学附属苫小牧(北海道①)

◆■カードが決まった12月25日の2回戦

東山(京都①) - 九州学院(熊本)



北陸(福井) - 桜丘(愛知)



高山西(岐阜②) - 正智深谷(埼玉)



新田(愛媛) - 藤枝明誠(静岡)



報徳学園(兵庫) - 光泉カトリック(滋賀)



富田(岐阜③) - 八王子学園八王子(東京①)



前橋育英(群馬) - 高知中央(高知)



日本航空(山梨①) - 福岡大学附属大濠(福岡①)



四日市工業(三重) - 洛南(京都②)



北陸学院(石川) - 長崎工業(長崎)



高岡工芸(富山) - 開志国際(新潟①)