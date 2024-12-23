¥±¥¤¥¿ ¥Þ¥ë¥ä¥Þ¡ß¥¿¥¤¥ª¥ó¡ß¥¶ ¥È¥¦¥¥ç¥¦¡¢¡È²Öor±©¡ÉÊÁ¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¥±¥¤¥¿ ¥Þ¥ë¥ä¥Þ(KEITA MARUYAMA)¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥À¥¦¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¿¥¤¥ª¥ó(TAION)¤È¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥¶ ¥È¥¦¥¥ç¥¦¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¥¦¥£¥á¥ó¥º¥¦¥§¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯12·î27Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¥¶ ¥È¥¦¥¥ç¥¦Å¹ÊÞ¤Û¤«¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¡ß·ÚÎÌ¥À¥¦¥ó
¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¶ ¥È¥¦¥¥ç¥¦¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¥±¥¤¥¿ ¥Þ¥ë¥ä¥Þ¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤«¤é¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸·Áª¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¹âµ¡Ç½¤Ê¥¿¥¤¥ª¥ó¤Î¥À¥¦¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¥Þ¥ë¥Á¥¦¥§¥¤¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÃíÌÜ¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê²ÖÊÁ¤¬Èþ¤·¤¤¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£ÀÖ¤äÇò¡¢»ç¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö¡¹¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£Î¢ÃÏ¤ÏÌµÃÏ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É½¤ÈÎ¢¤Ç2¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¿þ¤ÈÂµ¤Î¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Ù¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÊÁ¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¡¢¥·¡¼¥ó¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÁõ¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
±©¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¶õ¤Ë±©¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤âÅ¸³«¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¿å¿§¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¹¦¿ý¤Î±©¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤ÊÁ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î¢ÃÏ¤ÏÌµÃÏ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£µ¡Ç½ÌÌ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÊÝ²¹À¤Î¹â¤¤¥À¥¦¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ç¤âÃÈ¤«¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
2way¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤â2¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£A4¥µ¥¤¥º¤â¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ë¼ýÍÆÎÏ¤Ê¤¬¤é¡¢·ÚÎÌ¤Ê¥À¥¦¥óÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£
¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤â
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÊÁ¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë1ÉÊ¤À¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¥±¥¤¥¿ ¥Þ¥ë¥ä¥Þ¡ß¥¿¥¤¥ª¥ó¡ß¥¶ ¥È¥¦¥¥ç¥¦
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î27Æü(¶â)
¢¨2024Ç¯12·î20Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½Ìó³«»Ï
¼è°·Å¹ÊÞ¡§¥±¥¤¥¿ ¥Þ¥ë¥ä¥ÞºåµÞÇßÅÄËÜÅ¹¡¢¿À¸ÍÊÌÅ¡¡¢¥¶ ¥È¥¦¥¥ç¥¦Å¹ÊÞ¡¢¥±¥¤¥¿ ¥Þ¥ë¥ä¥Þ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥¶ ¥È¥¦¥¥ç¥¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢ZOZOTOWN
¥¢¥¤¥Æ¥à¡§
¡¦¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë ¥Þ¥ë¥Á¥¦¥§¥¤ ¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È 39,600±ß
¡¦¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë ¥À¥¦¥ó¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥° 13,200±ß
¡¦¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë ¥À¥¦¥ó¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥° 8,800±ß
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥±¥¤¥¿ ¥Þ¥ë¥ä¥Þ¡ß¥¿¥¤¥ª¥ó¡ß¥¶ ¥È¥¦¥¥ç¥¦¡¢¡È²Öor±©¡ÉÊÁ¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È