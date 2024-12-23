¡ØÅá¥Ô¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2024¡Ù·èÄê¡¡À»Ìë¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿·õ»ýÅáÌé¤È¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤¯¤ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¡Ö¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Ï¡Ä¾ù¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ä¡×
¡¡VTuber¤Î¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤¯¤ó¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ËèÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢VTuber¡¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ð¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×½êÂ°¤Î·õ»ýÅáÌé¤È¤Î¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¤Î¹ðÃÎ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÅá¥Ô¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2024¡Ù³«ºÅ·èÄê¤Î¹ðÃÎ²èÁü¡¡À»Ìë¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿·õ»ýÅáÌé¤È¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤¯¤ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®
¡¡¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤¯¤ó¤Ï¡Ö12/25 23¡§00¡ÁÀ¸ÊüÁ÷¡ªÅá¥Ô¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2024¡¡·õ»ýÅáÌé¤¯¤ó¤Î¼«¼¼¤Ç2¿Í¤¤ê¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò¤¹¤ë¥Ê¥Ã¥Ä¡Ä¡×¤È¸ø³«¡£ÎãÇ¯ÄÌ¤êÇÛ¿®¤Ï·õ»ýÅáÌé¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Ï¡Ä¾ù¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ä¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ÈÇÛ¿®¤òÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎãÇ¯¤è¤êÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ðÃÎ¤Ë¡ØÅá¥Ô¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤â¤ä¤¤â¤¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÌ¤Íè±Ê¹åÀ»Ìë¤Ï2¿Í¤Î¤â¤Î¤À¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤³¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Ã¤Á¤ã¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇ¯¤ò±Û¤»¤Ê¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÅá¥Ô¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2024¡Ù³«ºÅ·èÄê¤Î¹ðÃÎ²èÁü¡¡À»Ìë¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿·õ»ýÅáÌé¤È¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤¯¤ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®
¡¡¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤¯¤ó¤Ï¡Ö12/25 23¡§00¡ÁÀ¸ÊüÁ÷¡ªÅá¥Ô¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2024¡¡·õ»ýÅáÌé¤¯¤ó¤Î¼«¼¼¤Ç2¿Í¤¤ê¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò¤¹¤ë¥Ê¥Ã¥Ä¡Ä¡×¤È¸ø³«¡£ÎãÇ¯ÄÌ¤êÇÛ¿®¤Ï·õ»ýÅáÌé¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Ï¡Ä¾ù¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ä¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ÈÇÛ¿®¤òÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎãÇ¯¤è¤êÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ðÃÎ¤Ë¡ØÅá¥Ô¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤â¤ä¤¤â¤¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÌ¤Íè±Ê¹åÀ»Ìë¤Ï2¿Í¤Î¤â¤Î¤À¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤³¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Ã¤Á¤ã¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇ¯¤ò±Û¤»¤Ê¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£