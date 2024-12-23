¡Ö²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¥Ð¥¹¥È¡×¤Î´°àú¥Ü¥Ç¥£¡¦Æ£Çµ¤¢¤ª¤¤¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ëµ¢´Ô¡ª¡Ö°ìÅÙÂÎ½Å¤¬36Ô¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´°Á´Éü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£Çµ¤¢¤ª¤¤
ÂçÉÂ¤ò´µ¤¤¡¢1Ç¯7¥õ·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£Çµ¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬12·î23Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤1¡¦2¹çÊ»¹æ¡Ù¤ÇÂçÉü³è¡ª¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¯¡¢³¤¤ä¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤¿¡¢¤ª¤«¤¨¤ê¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ä¿§µ¤¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿Æ£Çµ¤¢¤ª¤¤
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÌá¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡½¡½ºòÇ¯1·î¤«¤éÉû°öÆ¬´Ö·ä¼ðáç¡Ê²£Ìæ¶ÚÆù¼ð¡Ë¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¡£º£Ç¯8·î¤ËÉüµ¢¤·¡¢½µ¥×¥ì¤Ë¤ÏÌó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¡£¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡¡
Æ£Çµ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«Ê¹¤«¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ï³¤¡ª¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«²Æì¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»£±Æ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
Æ£Çµ¡¡Å·µ¤¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¯¤Æ¡¢³¤¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Âç¤¤Ê¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î»£±Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤½¤Î¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬½é¤á¤Æ¤Î»£±Æ¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤ÆµÇ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È°áÁõ¤â¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£Èâ¥Ú¡¼¥¸¤ÎÀÄ¤¤¿åÃå¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶»ä¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¶»¤Î¸«¤¨Êý¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½³¤ÊÕ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
Æ£Çµ¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¤ß¤¿¤¤¤ËÄ·¤ó¤Ç¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¥È¥é¥¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÄ·¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¿ôÑ¤·¤«Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½°ÊÁ°¤ÈÂÎ·Á¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ£Çµ¡¡ºòÇ¯8·î¤ËÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ç1¥õ·î¤¯¤é¤¤Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤´¤Ï¤ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤º¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤ËÁé¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉûºîÍÑ¤ÇÌ£³Ð¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ý¤ÎÃæ¤¬¸ýÆâ±ê¤À¤é¤±¤Ç¿å¤ò°û¤à¤Î¤âÄË¤¯¤Æ......¡£
¥¼¥ê¡¼¤À¤±Ì£¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò1Æü1²ó°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æþ±¡¤·¤Æ2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤ÇÂÎ½Å¤¬36Ô¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í......¡£
Æ£Çµ¡¡¥«¥é¥À¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤â¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¡¢¤è¤±¤¤¤Ë¿©»ö¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤óÌÈ±ÖÎÏ¤âÍî¤Á¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¥«¥é¥À¤ò¸«¤ë¤È¥¢¥Ð¥é¤äÇØ¹ü¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¶»¤âF¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¸½¾ì¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤«¤Ê¤Ã¤Æ......¡£
¤¿¤À¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤ÆÂà±¡¤·¤¿ºòÇ¯12·î¤¯¤é¤¤¤Ë¤ÏÌ£³Ð¤¬Ìá¤ê¡¢¿©Íß¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Çú¿©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ßÂÞ¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Õ¤¿¤Ä¤Ë¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Ê¥²¥Ã¥È¤ÎÂç¤È¤«Ê¿µ¤¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å¤Î²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ä¥Ð¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ......¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÀµ¾ï¤Î¿©»ö¤ËÌá¤¹¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£º£¤Ï³èÆ°µÙ»ßÁ°¤ÈÂÎ½Å¤Ï¤Û¤Ü°ì½ï¤Ç¤¹¤Í¡£¶»¤Ï¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤Ä¤«¤éÉüµ¢¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£Çµ¡¡¿©Íß¤È¤È¤â¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¤â²óÉü¤·¤Æ¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¥ª¥Õ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¸µµ¤¤¬½Ð¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤¿¤À¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Î±Æ¶Á¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤¬È´¤±Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢8·î¤Ë¥È¥ì¥«¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¥¦¥£¥Ã¥°¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£È±¤ÎÌÓ¤¬º£¤¯¤é¤¤¤Ë¿¤Ó¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ë´°Á´Éüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¤Ï¶âÈ±¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£Çµ¡¡Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤«¤é¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¶âÈ±¤Ë¤·¤Á¤ã¤¨¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢Ç¯Æâ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¹õÈ±¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
Æ£Çµ¡¡¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤ÇÂ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Ó¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1Ç¯Á°¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤º£¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¸µµ¤¡£1·î30Æü¤Ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Ï¥ì¥Æ¥è¥«¥Ã¥¿¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤â½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó¥°¥é¥Ó¥¢¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¹©Æ£º»·Ã¡Ê¥ß¥¿¥±¥¤¥·¥ç¥¦¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿±öÅÄ·ë¹á¡ÊJULLY¡Ë
¡üÆ£Çµ¤¢¤ª¤¤¡¡
1998Ç¯9·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹158Ñ¡¡B100 W61 H86¡¡
¡û2020Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥È¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¤Ë¡£¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2021¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£ºÇ¿·DVD¡ØºÆ²ñ¤Î½Ö´Ö¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡ª¡¡2023Ç¯¤«¤éÉû°öÆ¬´Ö·ä¼ðáç¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¡£º£Ç¯8·î¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤òºÆ³«¡£¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Ï¥ì¥Æ¥è¥«¥Ã¥¿¡Ù¤¬2025Ç¯1·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª¡¡
¸ø¼°X¡Ú@Fujino_Aoi¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@fujin_oooo¡Û¡¡
Æ£Çµ¤¢¤ª¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡Ù¡¡»£±Æ¡¿ÅâÌÚµ®±û¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¼ÄÍ§°ì¡¡»£±Æ¡¿ÅâÌÚµ®±û