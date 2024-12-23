½Ð²ñ¤¤Æ¬¾×ÆÍ¡¢ÀµÌÌ¾×ÆÍ¡¢ÄÉÆÍ¡Ä¡Ö¼«Å¾¼Ö¡×¾èÍÑÃæ¡¢°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿16ºÐ¡Á19ºÐ¤Î»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ï¡©¡Ú¸òÄÌ°ÂÁ´¥¯¥¤¥º¡Û
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î³Ø¹»¡É¡¢TOKYO FM¤ÎÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¡Ê·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55¡Ë¡£
Ëè½µ·îÍËÆü¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¤Ç¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò³Ø¤Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖANZEN LOCKS! supported by £Ê£Á¶¦ºÑ¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£°ÂÆ£Á´°ì¡Ê¥¢¥ó¥É¥¦¡¦¥¼¥ó¥¤¥Á¡ËÄÌ¾Î¡È¥¢¥ó¥¼¥óÀèÀ¸¡É¤¬½ÐÂê¤¹¤ë¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¡×¤ËÀ¸ÅÌ¡ÊÈÖÁÈ¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤¬²òÅú¤·¤Þ¤¹¡£
12·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¡Ö2023Ç¯Ãæ¡¢16ºÐ¡Á19ºÐ¤Ç¼«Å¾¼Ö¾èÍÑÃæ¤Ë°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ï¡©¡×¤ò½ÐÂê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÁÌä¡Û
2023Ç¯Ãæ¡¢16ºÐ¡Á19ºÐ¤Ç¼«Å¾¼Ö¾èÍÑÃæ¤Ë°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ï¼¡¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¡©
¡½Ð²ñ¤¤Æ¬¾×ÆÍ
¢ÀµÌÌ¾×ÆÍ
£ÄÉÆÍ
¡ÚÅú¤¨¡Û
¡½Ð²ñ¤¤Æ¬¾×ÆÍ
¢§¾Ü¤·¤¤²òÀâ¢§
10Âå¤Î¼«Å¾¼Ö»ö¸Î
2023Ç¯¡¢16ºÐ¡Á19ºÐ¤Î¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ö½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Ç¤Î¾×ÆÍ¡×¤È¡¢°ìÈÖÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤âÆ±¤¸¤¯¡Ö½Ð²ñ¤¤Æ¬¡×¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð²ñ¤¤Æ¬¾×ÆÍ¤È¤Ï¡¢°Û¤Ê¤Ã¤¿Êý¸þ¤«¤é¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¿¼ÖÎ¾Æ±»Î¤¬Æ»Ï©¤Ç¸òº¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤ä¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢½ù¹Ô¤·¡¢°ì»þÄä»ß¤ò¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¸«ÄÌ¤·¤Î°¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ°éÉáµÚ¶¨²ñ
----------------------------------------------------
12·î16ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
12·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¡Ö2023Ç¯Ãæ¡¢16ºÐ¡Á19ºÐ¤Ç¼«Å¾¼Ö¾èÍÑÃæ¤Ë°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ï¡©¡×¤ò½ÐÂê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡Ú¼ÁÌä¡Û
2023Ç¯Ãæ¡¢16ºÐ¡Á19ºÐ¤Ç¼«Å¾¼Ö¾èÍÑÃæ¤Ë°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ï¼¡¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¡©
¡½Ð²ñ¤¤Æ¬¾×ÆÍ
¢ÀµÌÌ¾×ÆÍ
£ÄÉÆÍ
¡ÚÅú¤¨¡Û
¡½Ð²ñ¤¤Æ¬¾×ÆÍ
¢§¾Ü¤·¤¤²òÀâ¢§
10Âå¤Î¼«Å¾¼Ö»ö¸Î
2023Ç¯¡¢16ºÐ¡Á19ºÐ¤Î¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ö½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Ç¤Î¾×ÆÍ¡×¤È¡¢°ìÈÖÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤âÆ±¤¸¤¯¡Ö½Ð²ñ¤¤Æ¬¡×¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§¸òÄÌ»ö¸ÎÁí¹çÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÇ¯Îð³ØÎðÊÌ¡¦»ö¸ÎÎà·¿ÊÌ Éé½ý¼Ô¿ô(¼«Å¾¼Ö)¡¿¼ÖÎ¾Áê¸ß¡¡16¡Á19ºÐ¡Ë¤è¤êºîÀ®
½Ð²ñ¤¤Æ¬¾×ÆÍ¤È¤Ï¡¢°Û¤Ê¤Ã¤¿Êý¸þ¤«¤é¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¿¼ÖÎ¾Æ±»Î¤¬Æ»Ï©¤Ç¸òº¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤ä¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢½ù¹Ô¤·¡¢°ì»þÄä»ß¤ò¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¸«ÄÌ¤·¤Î°¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ°éÉáµÚ¶¨²ñ
----------------------------------------------------
12·î16ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯12·î24Æü¡ÊÆü¡Ë AM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/