¥í¡¼¥½¥óËÜ¼Ò¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÈÝÄê ¥í¥´¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Ç²±Â¬ ¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡×Ë¾¤àÀ¼¤â
¡ÊÅìµþÃæ±û¼Ò¡ËÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢Âç¼ê¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤¬ÂæÏÑ¤Ç¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬ÂæÏÑ¿Ê½Ð¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î²±Â¬¤¬ÂæÏÑÆâ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï23Æü¤Þ¤Ç¤ËÃæ±û¼Ò¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê½ÐÅ¹·×²è¤Ï¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¡£
·ÐºÑÉô¡Ê·ÐºÑ¾Ê¡ËÃÒ·Åºâ»º¶É¤Î¾¦É¸¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï8·î30Æü¡¢¥í¥´¥Þ¡¼¥¯2¼ïÎà¤È¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÃæ¹ñ¸ìÉ½µ¡ÖÍå¿¹¡×¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£º£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ìÉô¤ÎÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤³¤ì¤òÊó¤¸¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡×¤Î¾åÎ¦¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±¼ÒËÜ¼Ò¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ÏÂæÏÑ¤Ç¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¦É¸ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é³Æ¹ñ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¼êÂ³¤¤Î°ì´Ä¤À¤ÈÀâÌÀ¡£ÂæÏÑ¿Ê½Ð¤òË¾¤àÀ¼¤ä¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡×¤Î¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
·ÐºÑÉô¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2023Ç¯Ëö»þÅÀ¤ÇÂæÏÑÁ´ÅÚ¤Ë¤ÏÌó1Ëü3700Å¹¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¤¢¤ë¡£¿Í¸ý1703¿Í¤Ë¤Ä¤1Å¹¤¢¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¡Ê2200¿Í¤Ë¤Ä¤1Å¹¡Ë¤è¤ê¤âÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ÊÅý°ìÄ¶¾¦¡Ë¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÊÁ´²ÈÊØÍø¾¦Å¹¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥Õ¡ÊÍé¼¤ÉÙ¡Ë¡¢OK¥Þ¡¼¥È¡ÊOKÄ¶¾¦¡Ë¤¬»ÍÂç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡ÊÍÌÌÀ¼î¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
·ÐºÑÉô¡Ê·ÐºÑ¾Ê¡ËÃÒ·Åºâ»º¶É¤Î¾¦É¸¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï8·î30Æü¡¢¥í¥´¥Þ¡¼¥¯2¼ïÎà¤È¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÃæ¹ñ¸ìÉ½µ¡ÖÍå¿¹¡×¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£º£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ìÉô¤ÎÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤³¤ì¤òÊó¤¸¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡×¤Î¾åÎ¦¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
·ÐºÑÉô¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2023Ç¯Ëö»þÅÀ¤ÇÂæÏÑÁ´ÅÚ¤Ë¤ÏÌó1Ëü3700Å¹¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¤¢¤ë¡£¿Í¸ý1703¿Í¤Ë¤Ä¤1Å¹¤¢¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¡Ê2200¿Í¤Ë¤Ä¤1Å¹¡Ë¤è¤ê¤âÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ÊÅý°ìÄ¶¾¦¡Ë¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÊÁ´²ÈÊØÍø¾¦Å¹¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥Õ¡ÊÍé¼¤ÉÙ¡Ë¡¢OK¥Þ¡¼¥È¡ÊOKÄ¶¾¦¡Ë¤¬»ÍÂç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡ÊÍÌÌÀ¼î¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë