暖冬向けのアウターが多い中、どのブランドでも必ずリリースしているのが「ショートダウン」。あったかくて軽くて、扱いやすくてとっても便利だけれど、女性らしさを主張したいデートシーンでは物足りない…。そんな悩みをクリアすべく、デートでもしっかり可愛さを盛れるダウンをピックアップ。

デートの日でも可愛く盛れるフェミニンなショートダウンが知りたい!

Answer

ピンク×ブラックの大人フェミニンな配色を味方にデート仕様な華やかさを演出!

フェミニン度高めな華カラーでダウンのカジュアルさを軽減させて。ピンクを主軸にブラックパンツで大人に引き締めるのが彼ウケ仕様。

パンツで印象が落ち着くぶん、ピンクダウンで甘盛り♡

出典: 美人百花.com

インナーはチュールキャミでとことん華やかに。

コート\23,100/31 Sons de mode(ヒロタ) ニット[ビスチェセット]\12,100/And Couture(And Couture ルミネ新宿店) キャミソール\2,590/神戸レタス パンツ\16,500/ヘルシーデニム(アンタイトル) イヤリング\1,650/アネモネ(サンポークリエイト) バッグ\16,500/ランバン オン ブルー(クイーポ) ソックス\1,650/17°C(17°C by Blondoll 横浜ジョイナス店) 靴\11,000/アルテミス by ダイアナ(ア ルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店)

掲載:美人百花2025年1月号「ショートダウンのフェミニン化計画」

撮影/谷口巧(Pygmy Company) スタイリング/楠玲子 ヘアメイク/森川誠(PEACE MONKEY) モデル/宮田聡子 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部