「蒼穹のファフナー」シリーズより「MODEROID ファフナー・マークフィアー改 アバドン」が12月24日より予約開始
【MODEROID ファフナー・マークフィアー改 アバドン】
12月24日12時より予約受付開始
12月24日12時より予約受付開始
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ファフナー・マークフィアー改 アバドン」を12月24日12時より予約受付を開始する。発売日・発送は未定。
本商品はアニメ「蒼穹のファフナー」シリーズより春日井甲洋が駆る「ファフナー・マークフィアー改 アバドン」をプラモデル化したもの。劇中のカラーリング再現に加え、両肩に装備したメドゥーサも再現されている。
＼#MODEROID 新情報⚡／- 「蒼穹のファフナー」シリーズ公式 (@fafnerproject) December 23, 2024
プラモデルシリーズ MODEROID
ファフナー・マークフィアー改 アバドン
「GOODSMILE ONLINE SHOP」にて
明日12月24日(火)より予約受付開始🎉
📅予約期間：
2024年12月24日(火)12:00～2025年2月19日(水)23:59
📍通販URL：明日ご案内いたします🙇#fafner pic.twitter.com/tvmicJvxi7
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