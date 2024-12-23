【MODEROID ファフナー・マークフィアー改 アバドン】
12月24日12時より予約受付開始

　グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ファフナー・マークフィアー改 アバドン」を12月24日12時より予約受付を開始する。発売日・発送は未定。

　本商品はアニメ「蒼穹のファフナー」シリーズより春日井甲洋が駆る「ファフナー・マークフィアー改 アバドン」をプラモデル化したもの。劇中のカラーリング再現に加え、両肩に装備したメドゥーサも再現されている。

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