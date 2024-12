【新九郎、奔る!】12月23日70ポイント

小学館は、12月23日、ゆうきまさみ氏の歴史マンガ「新九郎、奔る!」の第百三十話を更新した。「新九郎、奔る!」は「機動警察パトレイバー」や「究極超人あ~る」などで知られるマンガ家ゆうきまさみ氏がビックコミックスピリッツで連載している歴史マンガ。

後北条氏の祖である北条早雲(伊勢新九郎盛時)を主人公に、動乱の室町時代を描いている。ギャグマンガも得意とする作者らしく、ギャグやメタ視点を取り入れつつ、激しいぶつかり合いを描いていく。

今話では、いよいよ将軍足利義材の廃嫡事件、明応の政変が勃発する。戦国時代が好きな人にとっては、いよいよ下克上の世の中が始まるという怒涛の転換期だ。

現在は、第百二十六話「茶々丸蜂起その二」と、第百二十七話「荏原を去るもの一」を無料で読むことができる。また、12月24日まで33話分が無料になるキャンペーンが開催されている。

【最新話】

第百三十話「明応の政変」のページ

【無料】

第百二十七話「荏原を去る その一」のページ

第百二十六話「茶々丸蜂起その二」のページ

(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.