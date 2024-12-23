¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤¬ÆâÆ£Å¯Ìé¤ËÈó¾ðÄÌ¹ð¡ÖÀ¿¿´À¿°Õ¡¢¿¿¤ÃÀµÌÌ¤«¤é¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡¡£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»ÐÄïÂÐ·è
¡¡¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡¦¿·ÆüËÜ¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡ÍèÇ¯¤Î£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤ò¹Ô¤¦ÆâÆ£Å¯Ìé¤¬¥Ò¥í¥à¤òµÞ½±¤·¤¿¤¬ÊÖ¤êÆ¤¤Á¤ËÁø¤¤¡¢·è¤á¥¼¥ê¥Õ¡Ö¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¡ª¡×¤Þ¤ÇÇÒ¼Ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÇ¯ÆâºÇ½ª¶½¹Ô¤Ç¡¢Âè£°»î¹ç¤Î¡ÖÌ´¡ù¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×¤Ç¡¢¼ã¼ê¤ÎÂ¼Åç¹îºÈ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¡Ö£Ø¡×¤È¤·¤Æ¥Ò¥í¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ò¥í¥à¤ÏÂ¼Åç¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ò£²ÅÙ¤«¤ï¤¹¤ÈµÕÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç¹Ê¤ê¾å¤²¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¡¢²£Æþ¤ê¼°¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤¤ë¤È¡¢¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤ÎµÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç£µÊ¬£µ£³ÉÃ¡¢¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ËÆâÆ£¤¬¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¡¢¥Ò¥í¥à¤òµÞ½±¡££²¿Í¤Ï¸ß¤¤¤Îµ»¤ò¤«¤ï¤·¹ç¤¤¡¢ÆâÆ£¤¬¿²Å¾¤ó¤ÇÆÀ°Õ¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ò¥í¥à¤¬Æ¬Éô¤ËÄã¶õ¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ò¥Ö¥Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÆâÆ£¤ÎÄ¾ÀÜ¹ÔÆ°¤òÎäÀÅ¤Ë¤µ¤Ð¤¤¤¿¥Ò¥í¥à¤Ï¡ÖÆâÆ£¤µ¤ó¡¢¤¢¤Î¸ÀÍÕ¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¡ª¤¢¤Ã¤»¤ó¤Ê¤è¡×¤È¡¢ÆâÆ£¤Î·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤òÇÒ¼Ú¤·¤ÆÄ©È¯¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÆâÆ£¤µ¤ó¡¢¤ªÌÜ¡¹¤Î¼ê½Ñ¡Êº¸ÌÜ¤ò£±£¸Æü¤Ë¼ê½Ñ¡Ë¡¢ÂçÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÆ£¤µ¤ó¡¢£±·î£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÈó¾ðÄÌ¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤«¡¢°ìÈÖÍý²ò¤·¤Æ¤ë¤èÆâÆ£¤µ¤ó¤Ï¡£Å¨¤Ë²ó¤¹¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ç¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤Áê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ò¸«¤Æ¤¿¤è¡£Á´°÷¸«»ö¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÆÈ¤ê¤´¤Á¤¿¥Ò¥í¥à¡£
¡¡¡Ö²¶¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï°ã¤¦¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¡ÖÌ´¡ù¾¡¤Á¤Þ¤¹¤ÎÉñÂæ¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢Î¾ÌÜ¤È¤â´°Á´¤ËÂç¾æÉ×¤À¤«¤é¡¢£²£°£°¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤À¤«¤é¤³¤½Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¡©À¿¿´À¿°Õ¡¢¿¿¤ÃÀµÌÌ¤«¤é¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢ÆâÆ£Å¯Ìé¡×¤È¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤ËÂ³¤¤¤Æ»Õ¾¢¤Ä¤Ö¤·¤ò¸øÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£