⽩濱亜嵐が、ALAN SHIRAHAMA名義での12ヶ月連続リリースのラストを飾る第12弾「MINE FOR LIFE」を12月25日にリリースすることが発表された。第12弾の今作は、ALAN SHIRAHAMAのリリース楽曲の中でも特に人気の高い「Reaching For The Sky」を沸騰させるかのような美くしいメロディーを基調としたプログレッシブハウスに仕上がっている。普段から聴くも良し、ALAN SHIRAHAMAの主戦場でもあるナイトクラブで盛り上がっても良しの1曲。メロディだけでなく、メッセージ性の高い歌詞にも注目し、ぜひ和訳も楽しんでほしい。

リリース情報



2024.12.25(水)New Release

12th Digital Single「MINE FOR LIFE」(読み:マイン フォー ライフ)

(LDH Records)



【Streaming & Download】各国0:00〜配信開始

https://lnk.to/alan-mineforlife



・12ヶ月連続リリースダウンロードキャンペーン

https://ldhrecords.jp/?p=14373



・「MINE FOR LIFE」配信キャンペーン

https://ldhrecords.jp/?p=14368

ALAN SHIRAHAMAは「この『MINE FOR LIFE』という曲はどんな困難な状況でも支えてくれる存在への愛を描いています」とコメント。また、ジャケット写真についても「4月曲の『Reaching For The Sky』で空を飛んでいた少年は街でとある犬に出会いました。無垢で好奇心旺盛な少年。次はどこへ向かうのでしょうか」と連続リリースのストーリー展開を匂わせた。今年は過密スケジュールの中、12か月連続リリースを達成。ソロとして様々な楽曲をリリースしてきたALAN SHIRAHAMAのこれからの進化、活躍にも活躍が高まる。◆ ◆ ◆◾︎ALAN SHIRAHAMA コメントようやく12ヶ月続いたリリースのラストを迎える事が出来ました。そしてそのラストに相応しい曲が生まれました。このMINE FOR LIFEという曲はどんな困難な状況でも支えてくれる存在への愛を描いています。つまりこの曲の中に出てくる「You」はこの曲を聴いている人によって様々です。そしてこの曲はジャンルで言うとプログレッシブハウスなのですが、歌詞と歌だけではなくメロディーも大きな鳴き声を上げて聴く人の背中を押すイメージして制作しました。この一年で色んなDJの現場での経験とULTRA MIAMI、EDC VEGASなどのフェスにも実際に行ってみてプログレッシブハウスの力強さと、一瞬で沢山の人の心を動かす優しさを学びました。この曲もどこかの誰かの心を動かせる曲になる事を祈ってます。そして、4月曲の「Reaching For The Sky」で空を飛んでいた少年は街でとある犬に出会いました。無垢で好奇心旺盛な少年。次はどこへ向かうのでしょうか。◆ ◆ ◆