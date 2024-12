屋比久知奈＆尾上松也ら声優陣登壇！ディズニー映画『モアナと伝説の海２』大ヒット御礼舞台挨拶

数々の作品で観客を物語へと引き込む珠玉の音楽と圧巻の映像美で、世界中を感動の渦に包み込んだディズニー・アニメーション・スタジオ。

そんなディズニー・アニメーション最新作として、『モアナと伝説の海』の続編『モアナと伝説の海2』が2024年12月6日全国公開されました。

今回、2024年12月23日に公開記念舞台挨拶を開催。

クリスマス会のような楽しいイベントの様子を紹介していきます☆

ディズニー映画『モアナと伝説の海2』大ヒット御礼舞台挨拶

開催日:2024年12月23日

イベントには、モアナ役 屋比久知奈さん、

マウイ役 尾上松也さん、

モニ役 小関裕太さん、

ロト役 鈴木梨央さん、

シメア役 増留優梨愛さん、

なかやまきんに君がマウイのようにミニきんに君と一緒に登場!

南国のクリスマスムード漂う舞台で、クリスマスパーティーが開催されました。

『モアナと伝説の海2』の大ヒットについて、

屋比久知奈さん:

本当に嬉しいです。『モアナと伝説の海』をたくさんの人に愛していただいて、多くの方に見ていただいているのは心の底から嬉しいです。私自身が作品のファンでもあり、作品に込められているものがなんて温かいのだろうと感じていたので、皆さんの声が力になります。

モアナは私にとって一部だし大切な存在なので、みなさんにも心のどこかにモアナが大切な存在として居続けてくれたらいいなと思います。

尾上松也さん:

たくさんの友人から見たよという連絡をいただいて嬉しく思っています。ファンの期待を決して裏切っていないんだなと思うことがとても誇らしいです。

1作目はマウイとモアナが一緒に成長していく物語でしたが、今作はとにかくマウイがモアナの背中を押して、一層コンビネーションが強固になっていますね。

小関裕太さん:

本作がこれほど人気なのは間違いなくマウイのかっこよさだと思います!前作から観るとマウイとモアナの関係性の対比が楽しめるポイントのひとつだと思っています。

鈴木梨央さん:

前作を観たときは7年前で中学1年生だったのですが、今年20歳で節目を迎えることができ、いろんな友達に映画に誘われて4回くらい見に行っているのですが一視聴者としてもっと楽しんでいきたいと思います。

増留優梨愛さん:

お友だちが映画観たよとか舞台挨拶行ったよとか先生も舞台挨拶を配信で観てくれていて嬉しかったです。

そして、屋比久知奈さんから一足早いクリスマスプレゼント!

「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」を生歌唱してくださいました。

続いて尾上松也さんが「できるさ!チーフー!」を生歌唱。

ファンの前で披露するのは初めてとなります。

なかやまきんに君さんがクリスマスケーキを持って登場し、

屋比久知奈さんがプレートをケーキの上にのせて完成☆

屋比久知奈さん:

今日は尾上松也さんの「できるさ!チーフー!」の生歌唱を聞くことができて嬉しかったです。

モアナだけでなく私自身も元気になりました。『モアナと伝説の海2』を観たら元気・勇気っていうものをチャージしてもらえるような、そんな作品として育っていったらいいなと思います。

『モアナと伝説の海2』は大ヒット公開中です。

ディズニー映画『モアナと伝説の海2』作品紹介

公開日:2024年12月6日(金)

「アナと雪の女王」のディズニーが贈る、美しく神秘的な海を舞台にした感動のミュージカル・アドベンチャー『モアナと伝説の海2』

海と特別な絆で結ばれた1000年にひとりの導く者「モアナ」は、ある伝説を知ります。

かつて人々は海でつながっていましたが、人間を憎む神に引き裂かれてしまったのです──。

その呪いを解くために「モアナ」は、風と海の守り神「マウイ」や新たな仲間と共に、世界を再びひとつにする航海に繰り出します。

「海の果ても、越えてゆこう」──たとえ、どんな運命が待ち受けていても。

