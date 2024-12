東北新社がライセンスを所有するイギリス発のクレイ・アニメーション『ひつじのショーン』は、来年2025年12⽉24⽇(⽔)にスクリーンデビューから30回目のアニバーサリーを迎える。それを記念して、「Lifeʼs a Treat with Shaun the Sheep 〜ショーンと⼀緒なら毎⽇が楽しくなる〜」をテーマに、2024年12⽉24(⽕)より、2年間のアニバーサリー期間と数々のスペシャル企画がスタートする。

「ひつじのショーン」は、1995年12⽉24⽇に公開された『ウォレスとグルミット 危機⼀髪︕』でスクリーン・デビューした。 ”shorn” (⽑を刈られた)という名前の由来の通り、セーターを着た脇役のひつじとして登場したが、その愛らしさから⼈気が爆発、2007年から放送されたテレビシリーズの主役に抜擢されることとなった。うまくいかないことがあっても、持ち前の好奇⼼とユーモアでトラブルを解決し、どんなときも仲間を⾒捨てないショーンは、今や世界170カ国のファンに愛される ”グローバル・スーパー・シープ” として、牧場を⾶び出して⼤冒険を繰り広げている。そんなショーンを⽣み出したのは、約50年の歴史を誇るイギリスのアードマン・アニメーションズ。セットやパペットに動きを加えながら1フレームずつ写真を撮影して映像にしていくストップ・モーション・アニメーションの技法を駆使することにより、セリフがなくとも表情豊かに画面の中を動き回るキャラクターたちを描写し、視聴者を魅了し続けている。公開された30周年ロゴのショーンは、スクリーン・デビューした『ウォレスとグルミット 危機⼀髪︕』の劇中で、⾃動ひつじ⽑刈り機に誤ってかけられてしまい、その後ウォレスが彼を温めるために編んだセーターを着ている。また、特設サイトでは、おなじみのウォレスの忠⽝グルミットと⼀緒に、ショーンが並んでハートのポーズをしたキービジュアルも公開されているほか、「ひつじのショーン」のスクリーン・デビューから現在までを振り返る年表も見ることができる。さらに、2025年1月に3周年を迎えるひつじのショーン公式オンラインショップでは、2025年1月16日(木)より、会員限定のセールやポイントが3倍になるなどお得なキャンペーンと限定商品の販売・プレゼントを実施する。また、「ひつじのショーン お買いものMARKET」が東京・多摩センターおよび府中に初出店することも決定。アートマン アートマン 多摩センター店では2025年1⽉21⽇(⽕)〜2⽉24 ⽇(⽉・祝)、京王アートマン 府中店では2月26日(水)〜3月30日(日)の期間、それぞれ出店され、「ひつじのショーン」ンらしい、もこもこしたアイテムや⽇常使いにぴったりな雑貨が集結する。『ひつじのショーン』のアニバーサリーイヤーとなる来年、2025年には新シリーズである ”シリーズ7” の全20話が公開予定となっている。『ひつじのショーン』史上初となる、前編・後編に分かれた2部構成エピソードも存在するとのこと。日本での放送が待ちきれない!加えて、2025年1月3日(金)より、実に16年ぶりとなる『ウォレスとグルミット』の新作長編映画『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない!』がNetflixにて配信がスタートする。SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2024”WALLACE & GROMIT” (WORD MARK) AND THE CHARACTERS ”WALLACE” AND ”GROMIT” ARE TRADEMARKS USED UNDER LICENSE FROM AARDMAN ANIMATIONS LIMITED/WALLACE & GROMIT LIMITED 2024. ALL RIGHTS RESERVED.