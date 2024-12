浜崎あゆみが12月22日、自身のInstagramを更新。16年ぶりのアジアツアーとなった中国全公演を完走し、ステージ動画と共に中国のファンへ感謝のメッセージを送った。

11月1日の上海公演を皮切りに、成都、寧波、そしてラストの12月14日広州公演に至るまでの『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A ~I am ayu~』を大成功に収めた浜崎は、Instagramに「So many great memories with China TA and let’s make even more next year!!!(中国のTAとの素晴らしい思い出はたくさんあります。来年はもっとたくさんの思い出を作りましょう!)と来年の中国ツアーを予告し、中国公演でのステージの様子を投稿。

純白のドレス衣装で「“520”(ウォーアイニー=愛してます)」と手でポーズを決める姿や、赤い布に囲まれたステージを中心に多くのピンクのペンライトで埋め尽くされた会場の様子、カメラに向かい「“1314”(一生一世=一生あなたを愛してます)」とサインを送り、ファンに感謝を伝える姿など、中国公演の盛り上がりが伝わる動画の数々を公開した。

コメント欄には「皆の熱い声援…皆、あゆを待ってたんだね」「見てるだけで感動して、涙出てくる」「CHINA揺らしてありがとうございます。次は世界を揺らして欲しい」など国内のファンだけでなく、中国のファンからもたくさんのコメントが寄せられている。

(文=本 手)