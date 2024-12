トッテナム・ホットスパーは今冬新たなGK獲得に動いているようだ。



『Mirror Football』によると、トッテナムは今冬、バーンリーに所属する22歳GKジェイムズ・トラッフォードの獲得を目指すという。



マンチェスター・シティの下部組織出身であるトラッフォードは2020年10月に同クラブのトップチームに昇格したものの、マンCでは定位置を掴むことはできず、これまではアクリントン・スタンリーやボルトンへのレンタル移籍を経験。2023年7月にはバーンリーへの完全移籍を決断し、同クラブでは加入後ここまで公式戦48試合に出場。今季もリーグ戦22試合に先発出場するなど22歳ながら絶対的な守護神として活躍している。





The best of James Trafford against Brighton



The @BurnleyOfficial 'keeper made 10 saves on the south coast! pic.twitter.com/WX9W5C1m3u