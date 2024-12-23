¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÁ´ÆüËÜ²¦¼Ô¡¦ºäËÜ²Ö¿¥¡õ¸°»³Í¥¿¿¤¬Ç®±é¡¡ºäËÜ¡Ö°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¡×
¡¡£²£²Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î¾å°Ì¼Ô¤é¤¬¶¥±é¤¹¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡×¤¬£²£³Æü¡¢Âçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÃË»Ò¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¡¢¥Ú¥¢¤Îà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡Ê¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¡Ö£Ó£è£é£î£å¡×¤òÈäÏª¤·¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤»¤ë¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¾å¤Ç¡Ö°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¡£Íèµ¨¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶î¤±½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¸°»³¤Ï¡Ö£Ó£ë£ù£ä£á£î£ã£å¡Á£Ò£å£ó£ï£ì£ö£å¡×¤ò±é¤¸¡ÖÅÀ¿ô¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯É½¸½¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤²¤ë¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤Ï¡Ö£Ã£á£î¡Ç£ô¡¡£Ó£ô£ï£ð¡¡£Ô£è£å¡¡£Æ£å£å£ì£é£î£ç¡ª¡×¤òÉñ¤Ã¤¿¡£