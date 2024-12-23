¼Ö¤ÎÉÔÈ÷¤Ç»ö¸Î¡Ä35¡ó¤Ï¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤ÎÉÔºîÆ°¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Î±ø¤ì¤¬¸¶°ø¡¢µ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Î±ø¤ì¤Î¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡
¼Ö¤Î¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¡×¤Ï¥¥ì¥¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¤«¡©¥«¥¤¥ó¥º¸ø¼°¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥«¥¤¥ó¥º¤µ¤ó¡×X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@cainz_san¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÌýÊ¬¡×¤Ç±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤À¤½¤¦¡£»ë³¦ÉÔÎÉ¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Äê´üÅª¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
Ìë´Ö¤Î±«¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Î±ø¤ì¤Ç»ë³¦ÉÔÎÉ¤Ë
¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Î±ø¤ì¤Ï¡¢¼Ö¤¬½Ð¤¹ÇÓµ¤¥¬¥¹¤ä¡¢Áö¹ÔÃæ¤ËÏ©ÌÌ¤«¤éÄ·¤Í¾å¤²¤é¤ì¤¿ÌýÊ¬¤ò´Þ¤ó¤À¿å¤Ê¤É¡¢¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÌýÊ¬¡×¡£Áö¹ÔÃæ¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌýÊ¬¤¬ÉÕÃå¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÃßÀÑ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤¤¤Ä¤·¤«ÌýËì¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂÀÍÛ¸÷¤Ë¾Æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢´è¸Ç¤Ê±ø¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãë´Ö¤À¤È¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌëÃæ¤Ë¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ÇÂÐ¸þ¼Ö¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤¿»þ¡¢¸÷¤¬ÍðÈ¿¼Í¤·¤Æ¥®¥é¥®¥é¤·¤¿»ë³¦¤Ë¡£É÷·Ê¤äÊâ¹Ô¼Ô¤Ê¤É¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¸òÄÌ»ö¸ÎÁí¹çÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¼Ö¤ÎÉÔÈ÷¡×¤¬¸¶°ø¤Î»ö¸Î¤Î¤¦¤Á¡¢Á´ÂÎ¤Î35¡ó¤Ï¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤ÎÉÔºîÆ°¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Î±ø¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Î¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡
¤·¤Ä¤³¤¤ÌýËì¤Ï¡ÖÌýËì¼è¤êºÞ¡×¤ò»È¤Ã¤Æ»¤¤êÍî¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌýËì¼è¤êºÞ¤Ï¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥×¡¢¥·¡¼¥È¥¿¥¤¥×¡¢±ÕºÞ¤òÉÕ¤±¤Æ»¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌýËì¤Ï´è¸Ç¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢±ÕºÞ¤Ç»¤¤ë¥¿¥¤¥×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¼ê½ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÆâÂ¦¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹
»Ò¤É¤â¤¬¿¨¤Ã¤ÆÉÕÃå¤·¤¿»ØÌæ¤Ê¤É¡¢ÌýÀ¤Î±ø¤ì¤Ï°Õ³°¤È¤·¤Ä¤³¤¤¤â¤Î¡£¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ê¤É¤Ç¿¡¤¤¤Æ¤â¤«¤¨¤Ã¤Æ¿¤Ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¬¥é¥¹ÍÑ¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ò¿á¤¤«¤±¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¤Ç¿¡¤¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢³°Â¦¤ÎÌýËì¤òÍî¤È¤¹
¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ò·Ú¤¯Àö¤¤Î®¤·¡¢±ÕºÞ¤òÉÕ¤±¤Æ»¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¡ÖÌýËì¼è¤êºÞ¡×¤ò¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ò¥´¥·¥´¥·¤È¤³¤¹¤ê¤Þ¤¹¡£±ÕÂÎ¤¬Çò¤¯Âù¤ê¡¢¤³¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î²»¤¬¡Ö¥¥å¥Ã¥¥å¥Ã¡×¤È¤¤¤¦²»¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ÌýËì¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£¤¢¤È¤Ï¿å¤ÇÎ®¤·¡¢±ø¤ì¤Î¤Ê¤¤Ç¨¤ì¥¿¥ª¥ë¤Ç¿¡¤±¤Ðºî¶È½ªÎ»¡£
£¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤ÎÌýËì¤âÍî¤È¤¹
¥¬¥é¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ë¤âÌýËì¤Ï¥Ù¥Ã¥¿¥ê¡£¤³¤ì¤ò¸«Íî¤È¤¹¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ò±ø¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¿¡¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤êÌýËì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ùû¿åºÞ¤òÅÉ¤ë
Ùû¿åºÞ¤òÅÉ¤ë¤³¤È¤Ç¶¯±«¤Ç¤Î»ë³¦³ÎÊÝ¤ËÌòÎ©¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÆÉÕÃå¤·¤¿ÌýËì¤òÍî¤È¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¸ú²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½ÄÊý¸þ¤È²£Êý¸þ¤ËÅÉÉÛ¤·¤ÆÙû¿åºÞ¤¬´¥¤¤¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤Ã¤¿±ø¤ì¤Î¤Ê¤¤Ç¨¤ì¥¿¥ª¥ë¤Ç¿¡¤¾å¤²¤ì¤ÐOK¡£
¢¦½ÐÅµ
¡¦¤È¤Ê¤ê¤Î¥«¥¤¥ó¥º¤µ¤ó¡Ê¥«¥¤¥ó¥º¸ø¼°¡Ë¡¡¸ø¼°X¡¿¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÄê´üÅª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹
¡¦¤È¤Ê¤ê¤Î¥«¥¤¥ó¥º¤µ¤ó¡Ê¥«¥¤¥ó¥º¸ø¼°¡Ë¡¡¸ø¼°¡¿¼Ö¤Î»ö¸Î¸¶°ø1°Ì¤Ï¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¡×¤Î»ë³¦ÉÔÎÉ¡ª¡© ¤·¤Ä¤³¤¤ÌýËì±ø¤ì¤ò¥¹¥Ã¥¥êÍî¤È¤¹ÁÝ½ü½Ñ