ユーロ圏　１０年債利回り格差 　仏８１ｂｐ　先週末から大きな変化みられず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ　　　　2.319
フランス　　　3.126（+81）
イタリア　　　3.484（+117）
スペイン　　　3.018（+70）
オランダ　　　2.549（+23）
ギリシャ　　　3.182（+86）
ポルトガル　　　2.807（+49）
ベルギー　　　2.926（+61）
オーストリア　2.725（+41）
アイルランド　2.603（+28）
フィンランド　2.77（+45）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）