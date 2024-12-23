ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８１ｂｐ 先週末から大きな変化みられず
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８１ｂｐ 先週末から大きな変化みられず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ 2.319
フランス 3.126（+81）
イタリア 3.484（+117）
スペイン 3.018（+70）
オランダ 2.549（+23）
ギリシャ 3.182（+86）
ポルトガル 2.807（+49）
ベルギー 2.926（+61）
オーストリア 2.725（+41）
アイルランド 2.603（+28）
フィンランド 2.77（+45）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ 2.319
フランス 3.126（+81）
イタリア 3.484（+117）
スペイン 3.018（+70）
オランダ 2.549（+23）
ギリシャ 3.182（+86）
ポルトガル 2.807（+49）
ベルギー 2.926（+61）
オーストリア 2.725（+41）
アイルランド 2.603（+28）
フィンランド 2.77（+45）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）