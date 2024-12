京都の冬の風物詩、ROTTENGRAFFTY主催フェス<響都超特急2024>が、12月21日(土)および22日(日)の2日間にわたり京都パルスプラザで開催された。今年も、金閣ステージと銀閣ステージで全29アーティストが出演。冬の京都改め”響都”を熱狂の渦に巻き込んだ寒さを感じさせない2日間のレポートをお届けしたい。1日目の興奮が冷めやらぬ中、京都パルスプラザに続々と観客が詰めかける。昨日と同じくイベントMCのやべきょうすけが金閣のステージに登場して注意事項を説明した後、ROTTENGRAFFTYの5人が登場して1人ずつ挨拶。そのときにNOBUYA(Vo)が「<ポルノ超特急>時代を含め、10-FEETがトップバッターは初めてやな」と言い、「快く引き受けてくれた10-FEETに感謝します。ありがとう」と感謝の気持ちを告げる。



▶動員数:23,000人(12月21〜22日の2日間)

【12月21日(土)出演者】※50音順
▼金閣ステージ
氣志團 / Crossfaith / ハルカミライ / 04 Limited Sazabys / マキシマム ザ ホルモン / MAN WITH A MISSION / ヤバイTシャツ屋さん / ROTTENGRAFFTY
▼銀閣ステージ
ENTH / THE GELUGUGU / SIX LOUNGE / Jin Dogg / 四星球 / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Dizzy Sunfist

【12月22日(日)出演者】
▼金閣ステージ
coldrain / The BONEZ / SHANK / dustbox / 10-FEET / Dragon Ash / HEY-SMITH / ROTTENGRAFFTY
▼銀閣ステージ
GOOD4NOTHING / The Ravens / SHADOWS / BALZAC / FOMARE / 山嵐 / ROWHOO
▶MC(両日):やべきょうすけ

初日と同じく観客と、「響都超特急!」「2024!」「出発!」「進行!」という掛け合いでイベントがスタート。2日目の<響都超特急2024>が発車した。金閣のトップを飾るのは、先ほどNOBUYAが言った通り10-FEET。<響都超特急2024>に来場する観客たちは知っているだろうが、KOUICHI(Dr/Cho)が“肺分画症”手術からの回復期間中でライブ復帰が出来ず、この日のライブはkomakiと早川尚希(SHANK)、HIROSHI(ROTTENGRAFFTY)という3人のドラマーがサポートすることが発表されており、まずは最初に早川尚希がドラマーとしてTAKUMA(Vo/G)及びNAOKI(B/Vo)と共にステージに登場し、「RIVER」でライブスタート。大好きな楽曲「RIVER」での幕開けにオーディエンスは大喜び。ダイヴと大合唱が繰り広げられ、会場の温度が一気に上昇。Cメロのヴォーカルをオーディエンスが務めたパートは感動的で、思わず心が震えてしまう。前日の<MERRY ROCK PARADE 2024>でも10-FEETをサポートしたという早川はそのまま「goes on」も演奏し、イベントの初っ端から会場は大盛り上がり。続いてのサポートドラムはkomaki。「SHOES」で最高に楽しい空間を作り出した後、「ヒトリセカイ」でエモーショナルな情景を描き出す。そして3人目のサポートはHIROSHI。「第ゼロ感」で会場の興奮を増幅させた後、ROTTENGRAFFTYのN∀OKI(Vo)とNOBUYAも加わって「その向こうへ」で暴れまくった後、最後は「蜃気楼」。3人とも急遽決まったとは思えないほど一体感が抜群で、“サポートドラマーを迎えてのライブ”というより“スペシャルなコラボ”といった印象が強く、とても贅沢で貴重なライブを観ることが出来た。朝から銀閣でダイバーを続出させたのはFOMARE。ライブ開始直後は若干余裕のあった客席スペースも、FOMAREの熱いライブに惹かれてどんどん観客が増え、あっという間に隙間がないほどパンパンに。そんな客席に向かってアマダシンスケ(Vo/B)が「半端ねぇFOMARE見たくないですか? だからみなさんも半端ねぇもの見せてもらっていいですか?」と挑発し、「stay with me」をエモーショナルを爆発させ、「Lani」の大きなメロディで聴く者の感情を大きく持ち上げる。最後は「SONG」を高らかに鳴らして終演。銀閣のトップバッターを見事につとめあげた。みんなが大好きなメロコアサウンドを金閣ステージでかき鳴らしてオーディエンスを歓喜させたdustbox。「Try My Luck」の極上なメロディが輝きを放ち、オーディエンスは感情を高ぶらせて飛び跳ねる。次から次へとライブキッズ垂涎のチューンを連発し、客席エリアはダイヴとモッシュの雨あられ。JOJI(B/Vo)が「最高!」と歓喜の声をあげ、SUGA(Vo/G)が「やべぇ! 超楽しい!」と笑顔になり、「Dance Until Morning」ではまるでおもちゃ箱をひっくり返したような楽しい時間を作り出し、ROTTENGRAFFTYのMASAHIKO(G)が乱入して踊り狂う。超高速サークルをいくつも誘発した「Hurdle Race」、SUGAが「今日集まった全員に」と言って高らかに鳴らした「Tomorrow」。そして最後はJOJIがメインヴォーカルになり、ROTTENGRAFFTYの侑威地(B)と10-FEETのNAOKIがベースを取り合った「Neo Chavez 400」でお決まりの締め括り。最初から最後までずっと観る者を楽しませ続ける、最高のステージだった。銀閣ステージに登場したBALZAC。「When The Fiendish Ghouls Night」で勢いよくライブの幕を開け、HIROSUKE(Vo)が拡声器を手に咆哮する。「俺らみたいなハードコアバンドを呼んでくれるROTTENGRAFFTYの懐の深さに感謝です」とHIROSUKEは言い、歴戦のハードチューンを響かせ、客席からたくさんの拳が突き上げられる。20年ほど前、HIROSUKEに向かってROTTENGRAFFTYのN∀OKIが5cmくらいの距離で「Wall」を歌い、「この曲めっちゃ好きです」と言ってきた以来の長い付き合いだという彼ら。その流れでN∀OKIがゲスト参加した「Wall」で銀閣の興奮は更にヒートアップ。ラストの「XXXxxx」まで怒涛のライブを繰り広げた。ROTTENGRAFFTYの「THIS WORLD」カヴァーでの幕開けに、割れんばかりの歓声が金閣に鳴り響いたDragon Ash。その興奮を途切れさせることなく「Fantasista」、そしてKj(Vo/G)が「もっともっと! 飛び跳ねろ!」と叫んで「Mix it Up」へ。ライブキッズの琴線に触れまくった最高の流れで観客の感情のリミッターを振り切らせ、「For divers area」「百合の咲く場所で」を経て、Kjが「ROTTENGRAFFTY、カッコいいよな。負けてらんねぇよな俺たちも」と言ってステージに呼び込んだのはThe BONEZのJESSE(Vo/G)。「Straight Up feat. JESSE」でフロアを存分に暴れさせ、ステージ方向にはダイバーが渋滞を作り出す。そして「あなたの踊り見せてください。君の踊り見せて。お前の踊り見せてみろ。あなたの踊り見せてください。ROTTENGRAFFTYみたいに、めちゃくちゃに踊ろうよ。踊れ! お前のために!」と「New Era」で会場を踊り狂わせて終了。「New Era」の曲中にKjが言った「愛だの恋だの歌わない。成功失敗歌わない。俺たちはロックバンドで居たいんだ」という言葉が深く胸に突き刺さった。銀閣に登場したSHADOWSはショートチューン「All I Want」で一瞬にしてフロアを沸騰させ、会場を熱気と興奮で埋め尽くす。その凄まじさは、床や壁が結露でしっとりと濡れるほど。ヘヴィネスとメロディアスを同居させた抜群のセンス、超絶なプレイと圧倒的な熱量にオーディエンスは歓喜の声を上げて宙を舞う。ダイヴとモッシュを乱発させた「So What」、エッヂが立ったサウンドと流麗なメロディで観客の気持ちを持ち上げる「Into The Line」等で魅了し、最後は「The Lost Song」で怒涛に攻め立てて終演。凄まじいステージに魅了されっぱなしだった。オーディエンスの身体を揺らし、気持ちを高ぶらせ、金閣ステージから放つ音楽の力でダイバーを続出させたSHANK。息をつかせることなくフィジカルと感情を刺激する楽曲を重ね、「Life is...」のビートに乗せて全員で踊り、「Weather is Beautiful」を全員で歌い上げる。北海道で対バンした際、ROTTENGRAFFTYのNOBUYAから今回の出演をオファーされたという彼ら。オファーは「銀閣で」ということで、庵原将平(Vo/B)は「よろしくお願いします」と返事したが、蓋を開けてみれば金閣に名前があったとのことで、「なぜか金閣で出演になりました。ありがとうございます。その心意気、買わせていただきます」とステージで感謝の気持ちを告げて笑いを誘う。会場をピースな空気でいっぱいにした「Wake Up Call」、フロアを再びダイバーとモッシュ、クラップで埋め尽くした「Set the fire」で盛り上げ、渾身の「Cigar Store」を演り切って終了。エレアコを1本手に持って「京都のみなさんの人生変えるためにやってきました。今日は遊んでやってください」と「THIS IS THAT」でライブを始めたROWHOO。ギター1本の1人編成ながら、そのギターでドラムとベースの音も担うという驚愕のプレイスタイル。しかも楽曲のフォーマットをどこまでライブで再現しているのだろうか、かなり即興性が高く、歌いながら「遊んでるか? 俺が聞いてるのは今の話じゃねぇ。人生遊んでますか?」と観客に語りかけ、いつの間にやら観客をライブに巻き込んでいくスタイル。「土砂降りの休日」ではROTTENGRAFFTYのN∀OKIがマイクとハープを持って参加。唯一無二の素晴らしいライブに魅了されっぱなしだった。ぎっしりと埋め尽くされた客席エリア。The BONEZが金閣に降臨し、「Place of Fire」「Love song」と凄まじい勢いでオーディエンスを暴れさせていく。JESSE(Vo/G)は袖で見ていたROTTENGRAFFTYのメンバーに深々と頭を下げ、「感謝しかないので…ぶっ壊しに来ました!」と「New Original」を投下してウォール・オブ・デスを作り出す。ZAX(Dr)のドラムに乗せて客席から歌声が沸き起こり、JESSEが「もっと感情を声に乗っけてくれ」と言って凄まじい熱量の歌声が響き渡った「Thread & Needle」。Dragon AshのKjが参加して記憶に残る情景を作り出した「Straight Up feat. Kj」。そして客席を混沌の渦に落とし込んだ「SUNTOWN」で終演。ライブバンドの真髄を目の当たりにした。山嵐が銀閣で炸裂させたミクスチャーロックは、とてつもなくクールでタフだった。「山嵐」「山嶺」と攻め立ててオーディエンスの血を沸騰させ、「PAIN KILLER」のヘヴィな音塊と鋭利なリリックでグラグラと意識を揺さぶられる。ステージから放たれる熱の放射はどんどん半径を大きくし、銀閣の客席後方に観ていた者たちも飲み込んでいく。「涅槃」「Rock'n Roll Monster」で存分にフロアを揺さぶり、最後はDragon AshのKjとThe BONEZのJESSEが参加した「BOXER'S ROAD」で圧倒的な存在感を見せつけた。金閣に登場したcoldrainは頼もしいほどに強靭なアンサンブルから「The Revelation」を繰り出し、オーディエンスと抜群の掛け合いを作り出す。立て続けに「REVOLUTION」で襲いかかり、感情をあらわにした観客の興奮を更に加速させる。客席からステージ向けれた歌声や歓声すら自らのライブへと飲み込み、見事な世界を描き出す5人。Masato(Vo)は客席に向かって「2日目、疲れてますね」と不敵な笑みを浮かべて挑発し、「coldrainのライブ、年内ラストです。この響都超特急、ぶちかますのみ!」と言い放って客席エリアに降り、そのまま「NEW DAWN」へ。ヘドバン、ハーコーモッシュ、サークルピット、ダイヴ…会場の様々な場所で様々な事象が同時多発するというカオスな状態に突入し、「Cut Me」「No Escape」という凶暴なチューンで客席のテンションは限界を突破。Masatoが笑顔で客席の熱狂を称え、「今日出会った奴、久しぶりに会った奴。来年またライブハウスで会いましょう」と言い、最新曲「INCOMPLETE」で巨大サークルを作り出し、「Final Destination」でとどめを刺して終演。MAKKIN(B/Vo)が観客を煽り、ゴキゲンなメロディックパンクで銀閣に詰めかけたライブキッズを存分に楽しませたGOOD4NOTHING。エバーグリーンなライブチューン「It’s My Paradise」でオーディエンスの興奮を溢れさせ、U-tan(Vo./G.)が「ライブハウスへようこそ!」と叫んで新曲「Memories Of Youth」へ。ライブを全力で楽しんでいる3人の熱量に比例し、ステージ前にはダイバーが殺到。「RIGHT NOW」「One Day I Just」とキラチューンを重ね、「またライブハウスで会いましょう」と告げた後、エネルギッシュなポップチューン「HELLO 61」で最後まで駆け抜けた。金閣ステージ前の客席エリアにはぎゅうぎゅうにオーディエンスが詰めかけ、HEY-SMITHのライブが始まるのを今か今かと待ち受けていた。6人が呼吸を合わせて「Endless Sorrow」でライブをスタートさせたかと思えば、まだイントロにも関わらずダイバーが多発。そして何より、客席からのコールや反応が素晴らしく、HEY-SMITHがどれほどライブキッズから支持されているかがよくわかる。YUJI(B/Vo)が「Say My Name」を高らかに歌い、「Be The One」「Inside Of Me」でホーン隊が躍動する。猪狩秀平(G/Vo)が「踊れ京都!」と叫び、「俺たちが全部ぶっ壊しに来たぞ!」と吠える。MCではかなす(Tb)が病気療養のため年内いっぱいでライブ活動を休止することに触れ、「これから先は不安だらけやけど、俺たちは絶対にベストを尽くすから追いかけてくれ!」と猪狩が力強く宣言。観客からたくさんの声が返される。「You Are The Best」を力強く演奏し、最後の曲として演奏された「I'm In Dream」に、フロアの多くのオーディエンスが心を震わせ、気持ちを溢れさせた。銀閣のトリとなったThe Ravensは、「Nimby」でライブをスタート。Kj(Vo/G)が「みなさんを喜びで満たせますように」と祈るように言い、伸びやかで優しい肌触りのヴォーカルとドラマチックなサウンドスケープで魅せる。「Black Jean Boogie」で観る者を踊らせ、「楽園狂想曲」でオーディエンスを包み込む。最後はKjが「かなすのために歌わせて」と「白鯨」。奥深い音像、力強いメロディ、聴く者の心に響く生命力を帯びた同曲にどこまでも透き通っていて美しく、胸にどんどん染み込んでいった。<響都超特急2024>はいよいよ終着駅目前、大トリを務めるROTTENGRAFFTYのライブを残すばかり。金閣のステージにHIROSHI、MASAHIKO、侑威地が登場して大歓声が沸き起こり、程なく赤い腕章を付けたヴォーカルの二人、N∀OKIとNOBUYAが登場。歓声が更に大きくなったところでN∀OKIが「2024年ライブバンドのフェス、総括。響都超特急2024ラスト、やるべきことはただひとつ。すべてを放り込んで暴れるしかねぇぞ!」と叫んで「暁アイデンティティ」でライブスタート。初日を経て、会場と<響都超特急>に慣れたからだろうか、今日は朝からダイバーがずーっと途切れなかった印象だったが、ROTTENGRAFFTYのライブでは1曲目からその数と勢いが桁外れ。緩急のあるサウンドに合わせて客席エリアを所狭しと暴れまくるオーディエンス。続く「Error...」ではHEY-SMITHのホーン隊、イイカワケン、満、かなすの3人がゲスト参加し、芳醇な彩りを添え、観客の踊る熱量が更に加速。3人に感謝の気持ちを告げた後、N∀OKIが「雨が降ろうが槍が降ろうが、身も心も…」と言って「ハレルヤ」へ。MASAHIKOのギターが聴く者の心に火を点け、重々わかっているであろう客席に向けてNOBUYAが「わかってるやろ?」と目をギラつかせて念を押す。「ハレルヤ」はイントロで既にダイバーが殺到し、アッパーなキラーチューンに呼応した客席のうねりがえぐい。NOBUYAはステージ端まで行って横方向の観客を煽り、N∀OKIは「全員や全員。後ろまで飛べ」とまったく容赦がない。まったくこの人たちは、一人として逃さないつもりなのだろうか。「D.A.N.C.E.」で金閣を巨大なダンスホールにして一心不乱に踊り狂わせた後、「最後まで残ってくれて本当にありがとう。みんながみんな口を揃えて25年おめでとうと言ってくれて、本当にありがとう」とNOBUYAが観客と出演者たちへの感謝の気持ちを口にしたかと思えば、その舌が乾く間もなく「…でもあいつら(出演者)、ROTTENGRAFFTY潰しに来たよな? 誰にケンカ売っとんねんコラ!」と自ら進んでケンカを買っていく。NOBUYAはすぐに客席の方に目を向け、怒りの矛先を変えて「おまえらまだいけんのやろな? 殺す気で来いよ!」と「THIS WORLD」へ。ROTTENGRAFFTYのライブアンセム「THIS WORLD」の破壊力は凄まじく、感情を溢れさせたオーディエンスが負けじとステージ方向へ殺到。曲の途中で客席に降りたNOBUYAとN∀OKIは客席エリアのかなり深いところまで歩を進め、観客に支えられながら鬼神のような表情で歌い、会場の興奮は限界値を超える。その「THIS WORLD」を終えてステージに戻ったN∀OKIがMCで言った「2日間、28バンド。お笑い、ブランド、カルチャー、スタッフ。そしてあなたたち…これが俺たちの宝物です」という言葉に胸を熱くする。ROTTENGRAFFTYのライブをそのまま言い表したような“感情が追いつかないぐらいの 剥き出しの果てまで”という歌詞が胸に刻まれる新曲「響都グラフティー」、命を削って鳴らされた「零戦SOUNDSYSTEM」。濃密なライブはいよいよ佳境に差し掛かる。N∀OKIが「まだ見たことのない境地へ。こんな声出したことない。こんなに暴れたことない。そんな思いの丈を全部さらけ出せ!」と叫んで「金色グラフティー」へ突入。数え切れないほどのダイバーが舞う客席に向けてNOBUYAが「俺らにケンカ売ってるんですか? ダイバーの数、少なすぎるやろ!」とまたしても自らケンカを買いにいき、客席はまるで沸騰したお湯のようなお祭り状態。その勢いのまま「秋桜」に入り、暴れ尽くした本編が終了。アンコールでは、dustboxのSUGAとJOJIをステージ迎えてdust'nGRAFFTY名義の新曲「nothing to be afraid of -怖れるものは何もない-」を披露し、「この歌に俺たち自身が救われた」とN∀OKIが説明した「マンダーラ」ではDragon AshのKjが参加。スペシャルなライブの連続で会場を歓喜させた後、最後はN∀OKIが「こいつが居なかったらROTTENGRAFFTYはとっくに壊れてた。俺らの家族」と紹介して10-FEETのTAKUMAを迎え入れて「切り札」へ。10-FEETのNAOKIも参加し、身体の中に少しだけ残ったガソリンをすべて燃やし、全力で暴れまくって大団円。2日間猛スピードで走り続けた“響都超特急2024”は、凄まじい勢いのまま終点に到着した。終演後、来年3月19日に約2年半ぶりとなるオリジナルアルバムと、2024年10月6日に開催されたワンマンライブ<ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー>を収録した映像作品のリリースが発表された。常に前傾姿勢で突っ走り、我々を未知の先へ連れて行ってくれるROTTENGRAFFTY。来年も彼らから目が離せない。ROTTENGRAFFTYの宝物のみなさま、<響都超特急2024>お疲れ様でした。また来年も最高の音楽が鳴り響く冬の京都で会いましょう。良いお年を。取材・文◎山中 毅撮影◎Yukihide"JON..."Takimoto / かわどう / 岩渕直人 / Taka"nekoze photo" / 浜野カズシ