¡Ú¥Õ¥§¥¹¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛROTTENGRAFFTY¼çºÅ¡ã¶ÁÅÔÄ¶ÆÃµÞ2024¡äDAY2¡¢¡Ö¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶ÃÏ¤Ø¡£»×¤¤¤Î¾æ¤òÁ´Éô¤µ¤é¤±½Ð¤»¡ª¡×
µþÅÔ¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡¢ROTTENGRAFFTY¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ã¶ÁÅÔÄ¶ÆÃµÞ2024¡ä¤¬¡¢12·î21Æü(ÅÚ)¤ª¤è¤Ó22Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êµþÅÔ¥Ñ¥ë¥¹¥×¥é¥¶¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤â¡¢¶â³Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¶ä³Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÁ´29¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¡£Åß¤ÎµþÅÔ²þ¤á¡É¶ÁÅÔ¡É¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤2Æü´Ö¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¢¡¡ã¶ÁÅÔÄ¶ÆÃµÞ2024¡äDAY2 ²èÁü
1ÆüÌÜ¤Î¶½Ê³¤¬Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢µþÅÔ¥Ñ¥ë¥¹¥×¥é¥¶¤ËÂ³¡¹¤È´ÑµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ë¡£ºòÆü¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤Î¤ä¤Ù¤¤ç¤¦¤¹¤±¤¬¶â³Õ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤ÆÃí°Õ»ö¹à¤òÀâÌÀ¤·¤¿¸å¡¢ROTTENGRAFFTY¤Î5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ1¿Í¤º¤Ä°§»¢¡£¤½¤Î¤È¤¤ËNOBUYA(Vo)¤¬¡Ö¡ã¥Ý¥ë¥ÎÄ¶ÆÃµÞ¡ä»þÂå¤ò´Þ¤á¡¢10-FEET¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¤ä¤Ê¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö²÷¤¯°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿10-FEET¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹ð¤²¤ë¡£
¢§10-FEET
¶â³Õ¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Àè¤Û¤ÉNOBUYA¤¬¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê10-FEET¡£¡ã¶ÁÅÔÄ¶ÆÃµÞ2024¡ä¤ËÍè¾ì¤¹¤ë´ÑµÒ¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢KOUICHI(Dr/Cho)¤¬¡ÈÇÙÊ¬²è¾É¡É¼ê½Ñ¤«¤é¤Î²óÉü´ü´ÖÃæ¤Ç¥é¥¤¥ÖÉüµ¢¤¬½ÐÍè¤º¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ïkomaki¤ÈÁáÀî¾°´õ(SHANK)¡¢HIROSHI(ROTTENGRAFFTY)¤È¤¤¤¦3¿Í¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤º¤ÏºÇ½é¤ËÁáÀî¾°´õ¤¬¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆTAKUMA(Vo/G)µÚ¤ÓNAOKI(B/Vo)¤È¶¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖRIVER¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¡¼¥È¡£Âç¹¥¤¤Ê³Ú¶Ê¡ÖRIVER¡×¤Ç¤ÎËë³«¤±¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÏÂç´î¤Ó¡£¥À¥¤¥ô¤ÈÂç¹ç¾§¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î²¹ÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¾º¡£C¥á¥í¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Ì³¤á¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Ï´¶Æ°Åª¤Ç¡¢»×¤ï¤º¿´¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Á°Æü¤Î¡ãMERRY ROCK PARADE 2024¡ä¤Ç¤â10-FEET¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÁáÀî¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ögoes on¡×¤â±éÁÕ¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½é¤ÃÃ¼¤«¤é²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
Â³¤¤¤Æ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥É¥é¥à¤Ïkomaki¡£¡ÖSHOES¡×¤ÇºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¥Ò¥È¥ê¥»¥«¥¤¡×¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¾ð·Ê¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ3¿ÍÌÜ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÏHIROSHI¡£¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¤Ç²ñ¾ì¤Î¶½Ê³¤òÁýÉý¤µ¤»¤¿¸å¡¢ROTTENGRAFFTY¤ÎN¢ÏOKI(Vo)¤ÈNOBUYA¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¡×¤ÇË½¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿¸å¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Öéçµ¤Ï°¡×¡£3¿Í¤È¤âµÞî±·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É°ìÂÎ´¶¤¬È´·²¤Ç¡¢¡È¥µ¥Ý¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³¥é¥Ü¡É¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¡¢¤È¤Æ¤âìÔÂô¤Çµ®½Å¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡£
¢§FOMARE
Ä«¤«¤é¶ä³Õ¤Ç¥À¥¤¥Ð¡¼¤òÂ³½Ð¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏFOMARE¡£¥é¥¤¥Ö³«»ÏÄ¾¸å¤Ï¼ã´³Í¾Íµ¤Î¤¢¤Ã¤¿µÒÀÊ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¡¢FOMARE¤ÎÇ®¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤É¤ó¤É¤ó´ÑµÒ¤¬Áý¤¨¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë·ä´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¡£
¤½¤ó¤ÊµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¢¥Þ¥À¥·¥ó¥¹¥±(Vo/B)¤¬¡ÖÈ¾Ã¼¤Í¤§FOMARE¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤À¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÈ¾Ã¼¤Í¤§¤â¤Î¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄ©È¯¤·¡¢¡Östay with me¡×¤ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¡ÖLani¡×¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÇÄ°¤¯¼Ô¤Î´¶¾ð¤òÂç¤¤¯»ý¤Á¾å¤²¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖSONG¡×¤ò¹â¤é¤«¤ËÌÄ¤é¤·¤Æ½ª±é¡£¶ä³Õ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¸«»ö¤Ë¤Ä¤È¤á¤¢¤²¤¿¡£
¢§dustbox
¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥á¥í¥³¥¢¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¶â³Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤«¤ÌÄ¤é¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò´¿´î¤µ¤»¤¿dustbox¡£¡ÖTry My Luck¡×¤Î¶Ë¾å¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬µ±¤¤òÊü¤Á¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï´¶¾ð¤ò¹â¤Ö¤é¤»¤ÆÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¡£¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥º¿âÞ·¤Î¥Á¥å¡¼¥ó¤òÏ¢È¯¤·¡¢µÒÀÊ¥¨¥ê¥¢¤Ï¥À¥¤¥ô¤È¥â¥Ã¥·¥å¤Î±«¤¢¤é¤ì¡£JOJI(B/Vo)¤¬¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢SUGA(Vo/G)¤¬¡Ö¤ä¤Ù¤§¡ª Ä¶³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖDance Until Morning¡×¤Ç¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢ROTTENGRAFFTY¤ÎMASAHIKO(G)¤¬ÍðÆþ¤·¤ÆÍÙ¤ê¶¸¤¦¡£
Ä¶¹âÂ®¥µ¡¼¥¯¥ë¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÍ¶È¯¤·¤¿¡ÖHurdle Race¡×¡¢SUGA¤¬¡Öº£Æü½¸¤Þ¤Ã¤¿Á´°÷¤Ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¹â¤é¤«¤ËÌÄ¤é¤·¤¿¡ÖTomorrow¡×¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÏJOJI¤¬¥á¥¤¥ó¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢ROTTENGRAFFTY¤ÎÐÒ°ÒÃÏ(B)¤È10-FEET¤ÎNAOKI¤¬¥Ù¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¡ÖNeo Chavez 400¡×¤Ç¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÄù¤á³ç¤ê¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È´Ñ¤ë¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»Â³¤±¤ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¢§BALZAC
¶ä³Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿BALZAC¡£¡ÖWhen The Fiendish Ghouls Night¡×¤ÇÀª¤¤¤è¤¯¥é¥¤¥Ö¤ÎËë¤ò³«¤±¡¢HIROSUKE(Vo)¤¬³ÈÀ¼´ï¤ò¼ê¤ËÒöÓ¬¤¹¤ë¡£¡Ö²¶¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Ð¥ó¥É¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëROTTENGRAFFTY¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈHIROSUKE¤Ï¸À¤¤¡¢ÎòÀï¤Î¥Ï¡¼¥É¥Á¥å¡¼¥ó¤ò¶Á¤«¤»¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·ý¤¬ÆÍ¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢HIROSUKE¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆROTTENGRAFFTY¤ÎN¢ÏOKI¤¬5cm¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤Ç¡ÖWall¡×¤ò²Î¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿°ÊÍè¤ÎÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤È¤¤¤¦Èà¤é¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇN¢ÏOKI¤¬¥²¥¹¥È»²²Ã¤·¤¿¡ÖWall¡×¤Ç¶ä³Õ¤Î¶½Ê³¤Ï¹¹¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¥é¥¹¥È¤Î¡ÖXXXxxx¡×¤Þ¤ÇÅÜÅó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¢§Dragon Ash
ROTTENGRAFFTY¤Î¡ÖTHIS WORLD¡×¥«¥ô¥¡¡¼¤Ç¤ÎËë³«¤±¤Ë¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬¶â³Õ¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿Dragon Ash¡£¤½¤Î¶½Ê³¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡ÖFantasista¡×¡¢¤½¤·¤ÆKj(Vo/G)¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡ª Èô¤ÓÄ·¤Í¤í¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¡ÖMix it Up¡×¤Ø¡£¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥º¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿ºÇ¹â¤ÎÎ®¤ì¤Ç´ÑµÒ¤Î´¶¾ð¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò¿¶¤êÀÚ¤é¤»¡¢¡ÖFor divers area¡×¡ÖÉ´¹ç¤Îºé¤¯¾ì½ê¤Ç¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢Kj¤¬¡ÖROTTENGRAFFTY¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤è¤Ê¡£Éé¤±¤Æ¤é¤ó¤Í¤§¤è¤Ê²¶¤¿¤Á¤â¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏThe BONEZ¤ÎJESSE(Vo/G)¡£¡ÖStraight Up feat. JESSE¡×¤Ç¥Õ¥í¥¢¤òÂ¸Ê¬¤ËË½¤ì¤µ¤»¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Êý¸þ¤Ë¤Ï¥À¥¤¥Ð¡¼¤¬½ÂÂÚ¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍÙ¤ê¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·¯¤ÎÍÙ¤ê¸«¤»¤Æ¡£¤ªÁ°¤ÎÍÙ¤ê¸«¤»¤Æ¤ß¤í¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍÙ¤ê¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ROTTENGRAFFTY¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ËÍÙ¤í¤¦¤è¡£ÍÙ¤ì¡ª ¤ªÁ°¤Î¤¿¤á¤Ë¡ª¡×¤È¡ÖNew Era¡×¤Ç²ñ¾ì¤òÍÙ¤ê¶¸¤ï¤»¤Æ½ªÎ»¡£¡ÖNew Era¡×¤Î¶ÊÃæ¤ËKj¤¬¸À¤Ã¤¿¡Ö°¦¤À¤ÎÎø¤À¤Î²Î¤ï¤Ê¤¤¡£À®¸ù¼ºÇÔ²Î¤ï¤Ê¤¤¡£²¶¤¿¤Á¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Çµï¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿¼¤¯¶»¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¢§SHADOWS
¶ä³Õ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿SHADOWS¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖAll I Want¡×¤Ç°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¥Õ¥í¥¢¤òÊ¨Æ¤µ¤»¡¢²ñ¾ì¤òÇ®µ¤¤È¶½Ê³¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤¹¡£¤½¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤µ¤Ï¡¢¾²¤äÊÉ¤¬·ëÏª¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÇ¨¤ì¤ë¤Û¤É¡£¥Ø¥ô¥£¥Í¥¹¤È¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤òÆ±µï¤µ¤»¤¿È´·²¤Î¥»¥ó¥¹¡¢Ä¶Àä¤Ê¥×¥ì¥¤¤È°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ÆÃè¤òÉñ¤¦¡£
¥À¥¤¥ô¤È¥â¥Ã¥·¥å¤òÍðÈ¯¤µ¤»¤¿¡ÖSo What¡×¡¢¥¨¥Ã¥Â¤¬Î©¤Ã¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÎ®Îï¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ç´ÑµÒ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¡ÖInto The Line¡×Åù¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖThe Lost Song¡×¤ÇÅÜÅó¤Ë¹¶¤áÎ©¤Æ¤Æ½ª±é¡£À¨¤Þ¤¸¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¢§SHANK
¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¿ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹â¤Ö¤é¤»¡¢¶â³Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÊü¤Ä²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ç¥À¥¤¥Ð¡¼¤òÂ³½Ð¤µ¤»¤¿SHANK¡£Â©¤ò¤Ä¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È´¶¾ð¤ò»É·ã¤¹¤ë³Ú¶Ê¤ò½Å¤Í¡¢¡ÖLife is...¡×¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ë¾è¤»¤ÆÁ´°÷¤ÇÍÙ¤ê¡¢¡ÖWeather is Beautiful¡×¤òÁ´°÷¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÇÂÐ¥Ð¥ó¤·¤¿ºÝ¡¢ROTTENGRAFFTY¤ÎNOBUYA¤«¤éº£²ó¤Î½Ð±é¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Èà¤é¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡Ö¶ä³Õ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°Ã¸¶¾Ê¿(Vo/B)¤Ï¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ»ö¤·¤¿¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¶â³Õ¤ËÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤«¶â³Õ¤Ç½Ð±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿´°Õµ¤¡¢Çã¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹ð¤²¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£²ñ¾ì¤ò¥Ô¡¼¥¹¤Ê¶õµ¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤¿¡ÖWake Up Call¡×¡¢¥Õ¥í¥¢¤òºÆ¤Ó¥À¥¤¥Ð¡¼¤È¥â¥Ã¥·¥å¡¢¥¯¥é¥Ã¥×¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¡ÖSet the fire¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¡¢ÞÕ¿È¤Î¡ÖCigar Store¡×¤ò±é¤êÀÚ¤Ã¤Æ½ªÎ»¡£
¢§ROWHOO
¥¨¥ì¥¢¥³¤ò1ËÜ¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¡ÖµþÅÔ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸ÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏÍ·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡ÖTHIS IS THAT¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò»Ï¤á¤¿ROWHOO¡£¥®¥¿¡¼1ËÜ¤Î1¿ÍÊÔÀ®¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥®¥¿¡¼¤Ç¥É¥é¥à¤È¥Ù¡¼¥¹¤Î²»¤âÃ´¤¦¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
¤·¤«¤â³Ú¶Ê¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤«¤Ê¤êÂ¨¶½À¤¬¹â¤¯¡¢²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤ë¤«¡© ²¶¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ïº£¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Í¤§¡£¿ÍÀ¸Í·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤ä¤é´ÑµÒ¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¡ÖÅÚº½¹ß¤ê¤ÎµÙÆü¡×¤Ç¤ÏROTTENGRAFFTY¤ÎN¢ÏOKI¤¬¥Þ¥¤¥¯¤È¥Ï¡¼¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ»²²Ã¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¢§The BONEZ
¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿µÒÀÊ¥¨¥ê¥¢¡£The BONEZ¤¬¶â³Õ¤Ë¹ßÎ×¤·¡¢¡ÖPlace of Fire¡×¡ÖLove song¡×¤ÈÀ¨¤Þ¤¸¤¤Àª¤¤¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òË½¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£JESSE(Vo/G)¤ÏÂµ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ROTTENGRAFFTY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¤Ö¤Ã²õ¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡ÖNew Original¡×¤òÅê²¼¤·¤Æ¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ç¥¹¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£
ZAX(Dr)¤Î¥É¥é¥à¤Ë¾è¤»¤ÆµÒÀÊ¤«¤é²ÎÀ¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢JESSE¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È´¶¾ð¤òÀ¼¤Ë¾è¤Ã¤±¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÀ¨¤Þ¤¸¤¤Ç®ÎÌ¤Î²ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡ÖThread & Needle¡×¡£Dragon Ash¤ÎKj¤¬»²²Ã¤·¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ë¾ð·Ê¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡ÖStraight Up feat. Kj¡×¡£¤½¤·¤ÆµÒÀÊ¤òº®ÆÙ¤Î±²¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡ÖSUNTOWN¡×¤Ç½ª±é¡£¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤Î¿¿¿ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¢§»³Íò
»³Íò¤¬¶ä³Õ¤ÇßÚÎö¤µ¤»¤¿¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»³Íò¡×¡Ö»³Îæ¡×¤È¹¶¤áÎ©¤Æ¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î·ì¤òÊ¨Æ¤µ¤»¡¢¡ÖPAIN KILLER¡×¤Î¥Ø¥ô¥£¤Ê²»²ô¤È±ÔÍø¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥°¥é¥°¥é¤È°Õ¼±¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ëÇ®¤ÎÊü¼Í¤Ï¤É¤ó¤É¤óÈ¾·Â¤òÂç¤¤¯¤·¡¢¶ä³Õ¤ÎµÒÀÊ¸åÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤¿¤Á¤â°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡ÖÞºÜÑ¡×¡ÖRock'n Roll Monster¡×¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë¥Õ¥í¥¢¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏDragon Ash¤ÎKj¤ÈThe BONEZ¤ÎJESSE¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ÖBOXER'S ROAD¡×¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¢§coldrain
¶â³Õ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿coldrain¤ÏÍê¤â¤·¤¤¤Û¤É¤Ë¶¯¿Ù¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤«¤é¡ÖThe Revelation¡×¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÈÈ´·²¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¡ÖREVOLUTION¡×¤Ç½±¤¤¤«¤«¤ê¡¢´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿´ÑµÒ¤Î¶½Ê³¤ò¹¹¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£µÒÀÊ¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¸þ¤±¤ì¤¿²ÎÀ¼¤ä´¿À¼¤¹¤é¼«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¤È°û¤ß¹þ¤ß¡¢¸«»ö¤ÊÀ¤³¦¤òÉÁ¤½Ð¤¹5¿Í¡£
Masato(Vo)¤ÏµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö2ÆüÌÜ¡¢Èè¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÄ©È¯¤·¡¢¡Öcoldrain¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶ÁÅÔÄ¶ÆÃµÞ¡¢¤Ö¤Á¤«¤Þ¤¹¤Î¤ß¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤ÆµÒÀÊ¥¨¥ê¥¢¤Ë¹ß¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖNEW DAWN¡×¤Ø¡£¥Ø¥É¥Ð¥ó¡¢¥Ï¡¼¥³¡¼¥â¥Ã¥·¥å¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¥Ô¥Ã¥È¡¢¥À¥¤¥ô¡Ä²ñ¾ì¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ÇÍÍ¡¹¤Ê»ö¾Ý¤¬Æ±»þÂ¿È¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥«¥ª¥¹¤Ê¾õÂÖ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¡ÖCut Me¡×¡ÖNo Escape¡×¤È¤¤¤¦¶§Ë½¤Ê¥Á¥å¡¼¥ó¤ÇµÒÀÊ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¸Â³¦¤òÆÍÇË¡£Masato¤¬¾Ð´é¤ÇµÒÀÊ¤ÎÇ®¶¸¤ò¾Î¤¨¡¢¡Öº£Æü½Ð²ñ¤Ã¤¿ÅÛ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿ÅÛ¡£ÍèÇ¯¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¤¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖINCOMPLETE¡×¤ÇµðÂç¥µ¡¼¥¯¥ë¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖFinal Destination¡×¤Ç¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤Æ½ª±é¡£
¢§GOOD4NOTHING
MAKKIN(B/Vo)¤¬´ÑµÒ¤òÀú¤ê¡¢¥´¥¥²¥ó¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥¯¤Ç¶ä³Õ¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥º¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤Þ¤»¤¿GOOD4NOTHING¡£¥¨¥Ð¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖIt¡Çs My Paradise¡×¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¶½Ê³¤ò°î¤ì¤µ¤»¡¢U-tan(Vo./G.)¤¬¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¿·¶Ê¡ÖMemories Of Youth¡×¤Ø¡£
¥é¥¤¥Ö¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë3¿Í¤ÎÇ®ÎÌ¤ËÈæÎã¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤Ë¤Ï¥À¥¤¥Ð¡¼¤¬»¦Åþ¡£¡ÖRIGHT NOW¡×¡ÖOne Day I Just¡×¤È¥¥é¥Á¥å¡¼¥ó¤ò½Å¤Í¡¢¡Ö¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¹ð¤²¤¿¸å¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖHELLO 61¡×¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¢§HEY-SMITH
¶â³Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤ÎµÒÀÊ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢HEY-SMITH¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤òº£¤«º£¤«¤ÈÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£6¿Í¤¬¸ÆµÛ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖEndless Sorrow¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤À¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥À¥¤¥Ð¡¼¤¬Â¿È¯¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Î¥³¡¼¥ë¤äÈ¿±þ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢HEY-SMITH¤¬¤É¤ì¤Û¤É¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥º¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£YUJI(B/Vo)¤¬¡ÖSay My Name¡×¤ò¹â¤é¤«¤Ë²Î¤¤¡¢¡ÖBe The One¡×¡ÖInside Of Me¡×¤Ç¥Û¡¼¥óÂâ¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¡£Ãö¼í½¨Ê¿(G/Vo)¤¬¡ÖÍÙ¤ìµþÅÔ¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬Á´Éô¤Ö¤Ã²õ¤·¤ËÍè¤¿¤¾¡ª¡×¤ÈËÊ¤¨¤ë¡£
MC¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤¹(Tb)¤¬ÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤áÇ¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÏÉÔ°Â¤À¤é¤±¤ä¤±¤É¡¢²¶¤¿¤Á¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤ÈÃö¼í¤¬ÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£´ÑµÒ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬ÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖYou Are The Best¡×¤òÎÏ¶¯¤¯±éÁÕ¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¶Ê¤È¤·¤Æ±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡ÖI'm In Dream¡×¤Ë¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¡¢µ¤»ý¤Á¤ò°î¤ì¤µ¤»¤¿¡£
¢§The Ravens
¶ä³Õ¤Î¥È¥ê¤È¤Ê¤Ã¤¿The Ravens¤Ï¡¢¡ÖNimby¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Kj(Vo/G)¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò´î¤Ó¤ÇËþ¤¿¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ§¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤È©¿¨¤ê¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤È¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£¡ÖBlack Jean Boogie¡×¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤òÍÙ¤é¤»¡¢¡Ö³Ú±à¶¸ÁÛ¶Ê¡×¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£
ºÇ¸å¤ÏKj¤¬¡Ö¤«¤Ê¤¹¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¡×¤È¡ÖÇò·ß¡×¡£±ü¿¼¤¤²»Áü¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢Ä°¤¯¼Ô¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯À¸Ì¿ÎÏ¤òÂÓ¤Ó¤¿Æ±¶Ê¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÆ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÈþ¤·¤¯¡¢¶»¤Ë¤É¤ó¤É¤óÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¢§ROTTENGRAFFTY
¡ã¶ÁÅÔÄ¶ÆÃµÞ2024¡ä¤Ï¤¤¤è¤¤¤è½ªÃå±ØÌÜÁ°¡¢Âç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ëROTTENGRAFFTY¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò»Ä¤¹¤Ð¤«¤ê¡£¶â³Õ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËHIROSHI¡¢MASAHIKO¡¢ÐÒ°ÒÃÏ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢Äø¤Ê¤¯ÀÖ¤¤ÏÓ¾Ï¤òÉÕ¤±¤¿¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤ÎÆó¿Í¡¢N¢ÏOKI¤ÈNOBUYA¤¬ÅÐ¾ì¡£´¿À¼¤¬¹¹¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇN¢ÏOKI¤¬¡Ö2024Ç¯¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥§¥¹¡¢Áí³ç¡£¶ÁÅÔÄ¶ÆÃµÞ2024¥é¥¹¥È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤ÇË½¤ì¤ë¤·¤«¤Í¤§¤¾¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¡Ö¶Ç¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¡¼¥È¡£
½éÆü¤ò·Ð¤Æ¡¢²ñ¾ì¤È¡ã¶ÁÅÔÄ¶ÆÃµÞ¡ä¤Ë´·¤ì¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡¢º£Æü¤ÏÄ«¤«¤é¥À¥¤¥Ð¡¼¤¬¤º¡¼¤Ã¤ÈÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ROTTENGRAFFTY¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï1¶ÊÌÜ¤«¤é¤½¤Î¿ô¤ÈÀª¤¤¤¬·å³°¤ì¡£´ËµÞ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆµÒÀÊ¥¨¥ê¥¢¤ò½ê¶¹¤·¤ÈË½¤ì¤Þ¤¯¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¡£
Â³¤¯¡ÖError...¡×¤Ç¤ÏHEY-SMITH¤Î¥Û¡¼¥óÂâ¡¢¥¤¥¤¥«¥ï¥±¥ó¡¢Ëþ¡¢¤«¤Ê¤¹¤Î3¿Í¤¬¥²¥¹¥È»²²Ã¤·¡¢Ë§½æ¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¡¢´ÑµÒ¤ÎÍÙ¤ëÇ®ÎÌ¤¬¹¹¤Ë²ÃÂ®¡£3¿Í¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹ð¤²¤¿¸å¡¢N¢ÏOKI¤¬¡Ö±«¤¬¹ß¤í¤¦¤¬Áä¤¬¹ß¤í¤¦¤¬¡¢¿È¤â¿´¤â¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ö¥Ï¥ì¥ë¥ä¡×¤Ø¡£MASAHIKO¤Î¥®¥¿¡¼¤¬Ä°¤¯¼Ô¤Î¿´¤Ë²Ð¤òÅÀ¤±¡¢½Å¡¹¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦µÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤ÆNOBUYA¤¬¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò¥®¥é¤Ä¤«¤»¤ÆÇ°¤ò²¡¤¹¡£¡Ö¥Ï¥ì¥ë¥ä¡×¤Ï¥¤¥ó¥È¥í¤Ç´û¤Ë¥À¥¤¥Ð¡¼¤¬»¦Åþ¤·¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë¸Æ±þ¤·¤¿µÒÀÊ¤Î¤¦¤Í¤ê¤¬¤¨¤°¤¤¡£NOBUYA¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸Ã¼¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ²£Êý¸þ¤Î´ÑµÒ¤òÀú¤ê¡¢N¢ÏOKI¤Ï¡ÖÁ´°÷¤äÁ´°÷¡£¸å¤í¤Þ¤ÇÈô¤Ù¡×¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÍÆ¼Ï¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢°ì¿Í¤È¤·¤ÆÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖD.A.N.C.E.¡×¤Ç¶â³Õ¤òµðÂç¤Ê¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ°ì¿´ÉÔÍð¤ËÍÙ¤ê¶¸¤ï¤»¤¿¸å¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ25Ç¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈNOBUYA¤¬´ÑµÒ¤È½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÀå¤¬´¥¤¯´Ö¤â¤Ê¤¯¡Ö¡Ä¤Ç¤â¤¢¤¤¤Ä¤é(½Ð±é¼Ô)¡¢ROTTENGRAFFTYÄÙ¤·¤ËÍè¤¿¤è¤Ê¡© Ã¯¤Ë¥±¥ó¥«Çä¤Ã¤È¤ó¤Í¤ó¥³¥é¡ª¡×¤È¼«¤é¿Ê¤ó¤Ç¥±¥ó¥«¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£NOBUYA¤Ï¤¹¤°¤ËµÒÀÊ¤ÎÊý¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤òÊÑ¤¨¤Æ¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤é¤Þ¤À¤¤¤±¤ó¤Î¤ä¤í¤Ê¡© »¦¤¹µ¤¤ÇÍè¤¤¤è¡ª¡×¤È¡ÖTHIS WORLD¡×¤Ø¡£
ROTTENGRAFFTY¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥ó¥»¥à¡ÖTHIS WORLD¡×¤ÎÇË²õÎÏ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢´¶¾ð¤ò°î¤ì¤µ¤»¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Éé¤±¤¸¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸Êý¸þ¤Ø»¦Åþ¡£¶Ê¤ÎÅÓÃæ¤ÇµÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¤¿NOBUYA¤ÈN¢ÏOKI¤ÏµÒÀÊ¥¨¥ê¥¢¤Î¤«¤Ê¤ê¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÊâ¤ò¿Ê¤á¡¢´ÑµÒ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éµ´¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç²Î¤¤¡¢²ñ¾ì¤Î¶½Ê³¤Ï¸Â³¦ÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¤½¤Î¡ÖTHIS WORLD¡×¤ò½ª¤¨¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤¿N¢ÏOKI¤¬MC¤Ç¸À¤Ã¤¿¡Ö2Æü´Ö¡¢28¥Ð¥ó¥É¡£¤ª¾Ð¤¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¡Ä¤³¤ì¤¬²¶¤¿¤Á¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¶»¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¡£
ROTTENGRAFFTY¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸À¤¤É½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡È´¶¾ð¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î Çí¤½Ð¤·¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¶»¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¿·¶Ê¡Ö¶ÁÅÔ¥°¥é¥Õ¥Æ¥£¡¼¡×¡¢Ì¿¤òºï¤Ã¤ÆÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¡ÖÎíÀïSOUNDSYSTEM¡×¡£Ç»Ì©¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¤¤è¤¤¤è²Â¶¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¡£
N¢ÏOKI¤¬¡Ö¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶ÃÏ¤Ø¡£¤³¤ó¤ÊÀ¼½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤ËË½¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Î¾æ¤òÁ´Éô¤µ¤é¤±½Ð¤»¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¡Ö¶â¿§¥°¥é¥Õ¥Æ¥£¡¼¡×¤ØÆÍÆþ¡£¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¤¬Éñ¤¦µÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤ÆNOBUYA¤¬¡Ö²¶¤é¤Ë¥±¥ó¥«Çä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¥À¥¤¥Ð¡¼¤Î¿ô¡¢¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡ª¡×¤È¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼«¤é¥±¥ó¥«¤òÇã¤¤¤Ë¤¤¤¡¢µÒÀÊ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊ¨Æ¤·¤¿¤ªÅò¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªº×¤ê¾õÂÖ¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡Ö½©ºù¡×¤ËÆþ¤ê¡¢Ë½¤ì¿Ô¤¯¤·¤¿ËÜÊÔ¤¬½ªÎ»¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢dustbox¤ÎSUGA¤ÈJOJI¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸·Þ¤¨¤Ædust'nGRAFFTYÌ¾µÁ¤Î¿·¶Ê¡Önothing to be afraid of -ÉÝ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤-¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤³¤Î²Î¤Ë²¶¤¿¤Á¼«¿È¤¬µß¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈN¢ÏOKI¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥À¡¼¥é¡×¤Ç¤ÏDragon Ash¤ÎKj¤¬»²²Ã¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ÎÏ¢Â³¤Ç²ñ¾ì¤ò´¿´î¤µ¤»¤¿¸å¡¢ºÇ¸å¤ÏN¢ÏOKI¤¬¡Ö¤³¤¤¤Ä¤¬µï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éROTTENGRAFFTY¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë²õ¤ì¤Æ¤¿¡£²¶¤é¤Î²ÈÂ²¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ10-FEET¤ÎTAKUMA¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¡ÖÀÚ¤ê»¥¡×¤Ø¡£10-FEET¤ÎNAOKI¤â»²²Ã¤·¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¾¯¤·¤À¤±»Ä¤Ã¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇ³¤ä¤·¡¢Á´ÎÏ¤ÇË½¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÂçÃÄ±ß¡£2Æü´ÖÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤¿¡È¶ÁÅÔÄ¶ÆÃµÞ2024¡É¤Ï¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ½ªÅÀ¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
½ª±é¸å¡¢ÍèÇ¯3·î19Æü¤ËÌó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¡¢2024Ç¯10·î6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãROTTENGRAFFTY 25th Anniversary ¶ÁÅÔ¥°¥é¥Õ¥Æ¥£¡¼¡ä¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¾ï¤ËÁ°·¹»ÑÀª¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ê¡¢²æ¡¹¤òÌ¤ÃÎ¤ÎÀè¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëROTTENGRAFFTY¡£ÍèÇ¯¤âÈà¤é¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£ROTTENGRAFFTY¤ÎÊõÊª¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¡ã¶ÁÅÔÄ¶ÆÃµÞ2024¡ä¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤âºÇ¹â¤Î²»³Ú¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Åß¤ÎµþÅÔ¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý»³Ãæ µ£
»£±Æ¡ýYukihide"JON..."Takimoto / ¤«¤ï¤É¤¦ / ´äÞ¼Ä¾¿Í / Taka"nekoze photo" / ÉÍÌî¥«¥º¥·
¢£¡ã¶ÁÅÔÄ¶ÆÃµÞ2024 ¡ÁKYOTO ULTRA EXPRESS¡Á¡ä
12·î21Æü(ÅÚ)¡¡µþÅÔ¥Ñ¥ë¥¹¥×¥é¥¶
12·î22Æü(Æü)¡¡µþÅÔ¥Ñ¥ë¥¹¥×¥é¥¶
¡¦¾è¼Ö»þ¹ï¡Ê³«¾ì»þ´Ö¡Ë¡§³ÆÆü 10:00
¡¦È¯¼Ö»þ¹ï¡Ê³«±é»þ´Ö¡Ë¡§³ÆÆü 11:00
¢©612-8450 µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÃÝÅÄÄ»±©ÅÂÄ®5
▶Æ°°÷¿ô¡§23,000¿Í¡Ê12·î21¡Á22Æü¤Î2Æü´Ö¡Ë
¡Ú12·î21Æü(ÅÚ)½Ð±é¼Ô¡Û¢¨50²»½ç
¢§¶â³Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸
Ýæ»ÖÔ¥ / Crossfaith / ¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤ / 04 Limited Sazabys / ¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó / MAN WITH A MISSION / ¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó / ROTTENGRAFFTY
¢§¶ä³Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸
ENTH / THE GELUGUGU / SIX LOUNGE / Jin Dogg / »ÍÀ±µå / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Dizzy Sunfist
¡Ú12·î22Æü(Æü)½Ð±é¼Ô¡Û
¢§¶â³Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸
coldrain / The BONEZ / SHANK / dustbox / 10-FEET / Dragon Ash / HEY-SMITH / ROTTENGRAFFTY
¢§¶ä³Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸
GOOD4NOTHING / The Ravens / SHADOWS / BALZAC / FOMARE / »³Íò / ROWHOO
▶MC(Î¾Æü)¡§¤ä¤Ù¤¤ç¤¦¤¹¤±
¢£Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤ï¤Ó¤µ¤Ó¡Ù
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× A(2CD+Blu-ray)¡Û
VIZL-2410 / ¡ï7,150(ÀÇ¹þ) / \6,500(ÀÇÈ´)
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× B(2CD+DVD)¡Û
VIZL-2411 / ¡ï6,600(ÀÇ¹þ) / \6,000(ÀÇÈ´)
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(2CD)¡Û
VICL-66038¡Á66039 / ¡ï4,400(ÀÇ¹þ) / \4,000(ÀÇÈ´)
¾ÜºÙ¡§https://www.jvcmusic.co.jp/rottengraffty/Linkall/VICL-66038.html
¢§CD ¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡þDISC1¡§¤ï¤Ó
¡¦¶Ç¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£
¡¦Blown in the Reborn
¡¦¶ÁÅÔ¥°¥é¥Õ¥Æ¥£¡½
Â¾¡¢Á´7¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¡þDISC2¡§¤µ¤Ó
¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥¢¥ë¥Ð¥à(Í½Äê)
¢§Blu-ray/DVD ¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦ÆÃÅµ±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯(Í½Äê)
¡ü³Æ¥Á¥§¡¼¥ó¶¦ÄÌÆÃÅµ
ÆÃÅµ¡¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ã¥±¼Ì¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(50¡ß50mm)
¢þÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥ó¡¦Å¹ÊÞ
¡¦TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE
¡¦HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV & BOOKS online
¡¦TSUTAYA RECORDSÁ´¹ñ³ÆÅ¹
¡¦Amazon.co.jp
¡¦VICTOR ONLINE STORE
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¢£¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØROTTENGRAFFTY 25th Anniversary ¶ÁÅÔ¥°¥é¥Õ¥Æ¥£¡¼¡Ù
¡ÚBlu-ray ´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×(2Blu-ray+2CD+PHOTOBOOK)¡Û
VIZL-2412 / ¡ï9,680(ÀÇ¹þ) / \8,800(ÀÇÈ´)
¡ÚDVD ´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×(2DVD+2CD+PHOTOBOOK)¡Û
VIZL-2413 / ¡ï8,580(ÀÇ¹þ) / \7,800(ÀÇÈ´)
¡ÚBlu-ray ÄÌ¾ïÈ×¡Û
VIXL-473 / ¡ï4,400(ÀÇ¹þ) / \4,000(ÀÇÈ´)
¡ÚDVD ÄÌ¾ïÈ×¡Û
VIBL-1164 / ¡ï3,850(ÀÇ¹þ) / \3,500(ÀÇÈ´)
¾ÜºÙ¡§https://www.jvcmusic.co.jp/rottengraffty/Linkall/VIZL-2412.html
¢§Blu-ray/DVD´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×ÉÕÂ°ÆâÍÆ
¡¦25¼þÇ¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯(Blu-ray/DVD)
¡¦LIVE CD2ËçÁÈ
¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ÉÕÂ°
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¥Ï¥ì¥ë¥ä / SPECTACLE / ⼣±Ç¤¨⾬¥¢¥¬¥ì / ¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü / À¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê / ⼀·â / TIME IS OVER / ASIAN MARKET POW / PLAYBACK / SHRED / STAY REAL / ¶ä⾊¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼ / ¶Á¤¯ÅÔ / ¥Ï¥í¡¼¡¢¥Ï¥í¡¼ / Blown in the Reborn / ±Ê±ó¤È±Æ / D.A.N.C.E. / THIS WORLD / ¶ÁÅÔ¥°¥é¥Õ¥Æ¥£¡¼ / e for 20 / ÎíÀïSOUNDSYSTEM / ⾦⾊¥°¥é¥Õ¥Æ¥£¡¼ / ½©ºù / ¶Ç¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£ / ¥Þ¥ó¥À¡¼¥é / Familiarize / ÀÚ¤ê»¥
¡ü³Æ¥Á¥§¡¼¥ó¶¦ÄÌÆÃÅµ
ÆÃÅµ¢¡§ÆÃÀ½¥Ñ¥¹¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢þÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥ó¡¦Å¹ÊÞ
¡¦TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE
¡¦HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV & BOOKS online
¡¦TSUTAYA RECORDSÁ´¹ñ³ÆÅ¹
¡¦Amazon.co.jp
¡¦VICTOR ONLINE STORE
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¢£¿ôÎÌ¸ÂÄê 25¼þÇ¯¥´¡¼¥ë¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¡ØROTTENGRAFFTY 25th Anniversary Special Box¡Ù
610 ¶æ³ÚÉô / VICTOR ONLINE STORE¤Ë¤ÆÈÎÇä
¢ªhttps://610club.rotten-g.com/
¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄêÀ¸»º¥´¡¼¥ë¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹ Blu-ray ¥»¥Ã¥È¡Û
NZS-992 / ²Á³Ê¡ï33,000(ÀÇ¹þ) / ¡ï30,000(ÀÇÊÌ)
¢§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ[Blu-ray]
¡¦¡Ö¤ï¤Ó¤µ¤Ó¡×´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×A(2CD+Blu-ray)
¡¦¡ÖROTTENGRAFFTY 25th Anniversary ¶ÁÅÔ¥°¥é¥Õ¥Æ¥£¡¼¡× Blu-ray ´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×(2Blu-ray+2CD+PHOTOBOOK)
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É6ÂÎ¥»¥Ã¥È
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¨ÆÃÀ½ÇÛÁ÷BOX¤Ë¼ýÇ¼¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨T¥·¥ã¥Ä¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹(L¥µ¥¤¥ºÁêÅö)
¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄêÀ¸»º¥´¡¼¥ë¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹DVD¥»¥Ã¥È¡Û
NZS-993 / ²Á³Ê¡ï31,350(ÀÇ¹þ) / ¡ï28,500(ÀÇÊÌ)
¢§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ[DVD]
¡¦¡Ö¤ï¤Ó¤µ¤Ó¡×´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×B(2CD+DVD)
¡¦¡ÖROTTENGRAFFTY 25th Anniversary ¶ÁÅÔ¥°¥é¥Õ¥Æ¥£¡¼¡×DVD´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×(2DVD+2CD+PHOTOBOOK)
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É6ÂÎ¥»¥Ã¥È
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¨ÆÃÀ½ÇÛÁ÷BOX¤Ë¼ýÇ¼¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨T¥·¥ã¥Ä¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹(L¥µ¥¤¥ºÁêÅö)
¡ü¿ôÎÌ¸ÂÄê¥´¡¼¥ë¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥ÈÈÎÇäÊýË¡
¢þ610¶æ³ÚÉôÍÎÁ²ñ°÷¸ÂÄêÀè⾏Í½Ìó´ü´Ö¡§
¡¡2024Ç¯12⽉22⽇(Æü)20:00¡Á2025Ç¯1⽉21⽇(²Ð)23:59 Í½Äê
¢þ610¶æ³ÚÉô²ñ°÷¡¢VICTOR ONLINE STORE°ìÈÌÍ½Ìó³«»Ï¡§
¡¡2025Ç¯1⽉22⽇(¿å)11:00¡Á(È¯ÇäÍ½Äê)
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¤¿¤á¡¢610¶æ³ÚÉôÍÎÁ²ñ°÷¼Ô¸þ¤±¤Ë´ü´Ö¤òÀß¤±¤ÆÀè⾏Í½Ìó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¡Ö610¶æ³ÚÉô¡×¡§
¡¡https://610club.rotten-g.com/
¢¨Í½Ìó¿ô¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢610¶æ³ÚÉô²ñ°÷¡¢VICTOR ONLINE STORE¤Î°ìÈÌÍ½Ìó¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨610¶æ³ÚÉôÍÎÁ²ñ°÷¸ÂÄêÀè⾏Í½Ìó´ü´Ö¤Ç¤´Í½Ìó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥Ã¥È¥ó¶ÒÃå(¥µ¥¤¥º¡§WÌó160mm¡ßHÌó200mm)¤òÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Àè⾏Í½Ìó´ü´Ö°Ê¹ß¤Ë¤´Í½Ìó¤·¤Æ¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥Ã¥È¥ó¶ÒÃå¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ãBlown in the Reborn TOUR 2025¡ä
2·î13Æü(ÌÚ)¡¡ÀçÂæRensa
¡¡open18:15 / start19:00
¡¡w/¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤
2·î15Æü(ÅÚ)¡¡»¥ËÚPENNY LANE24
¡¡open17:15 / start18:00
¡¡¢¨ONEMAN
2·î18Æü(²Ð)¡¡Spotify O-EAST
¡¡open18:00 / start19:00
¡¡w/Dragon Ash
2·î20Æü(ÌÚ)¡¡Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë
¡¡open18:00 / start19:00
¡¡w/Coming Soon...
2·î27Æü(ÌÚ)¡¡¤Ê¤ó¤ÐHatch
¡¡open18:00 / start19:00
¡¡w/ Fear, and Loathing in Las Vegas
3·î01Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬DRUM LOGOS
¡¡open17:15 / start18:00
¡¡w/Coming Soon...
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä¤ê1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°\5,160(ÀÇÊÌ)
2F»ØÄêÀÊ(Âçºå¤Î¤ß)\5,610(ÀÇÊÌ)
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍÎÁ/Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä(2F»ØÄêÀÊÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉ¨¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð²Ä¡£Ã¢¤·ÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×)
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ROTTENGRAFFTY ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡ROTTENGRAFFTY ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ROTTENGRAFFTY ¥ì¡¼¥Ù¥ë¥µ¥¤¥È