¡Ö¸þ¤³¤¦¤Î»³¤Þ¤Ç¶¥Áè¤À¡ª¡×¤¦¤µ¤®¤È¥«¥á¤¬¤¬Áö¤ê½Ð¤¹¤â¡¢µ¤¤¬»¶¤Ã¤¿¤Í¤³¤Ï¡©¡Ú¤¦¤µ¤®¤È¥«¥á¤È¤Í¤³¡Û¡¿¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¡Ø¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¡Ê¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/KADOKAWA¡ËÂè13²ó¡ÚÁ´21²ó¡Û¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡© ÅíÂÀÏº¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¢°ìµÙ¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤ÊÀÎÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬»²Àï¡ª ÁÇÅ¨¤ÊÀÎÏÃ¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë!? Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¾Ð¤¤¤ÈÌþ¤ä¤·¤¬°î¤ì½Ð¤¹¡ª ¤È¤Ã¤Æ¤â¤æ¤ë¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤æ¤ë¤¤¡Ø¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Æ¸ÏÃ¡ß¤Í¤³¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¤Í¤³¤Þ¤ó¤¬¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¤¦¤µ¤®¤È¥«¥á
¤¢¤ëÆü¡¢¤¦¤µ¤®¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆ°¤¯¥«¥á¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¥¬¥Þ¥ó¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥á¤Ï¡Ö¤¢¤Î»³¤Þ¤Ç¶¥Áè¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤Þ¤¹¡£
Éé¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤¦¤µ¤®¤ÏÆó¤ÄÊÖ»ö¤Ç°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤°¤ó¤°¤ó¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤µ¤®¡£
¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÍ¾Íµ¤«¤é¤¦¤µ¤®¤ÏµïÌ²¤ê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥«¥á¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤µ¤®¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤µ¤®¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥«¥á¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ø¤È¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯
¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ËÍÓ»ô¤¤¤Î¾¯Ç¯¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾¯Ç¯¤Ï¤È¤Æ¤â±³¤Ä¤¤ÇÃ¯¤«¤òñÙ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢Â¼¤Ë½Ð¤Æ¾¯Ç¯¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤¬½Ð¤¿¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Â¼¿Í¤¿¤Á¤Ï¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï±³¤Ç¡¢¾¯Ç¯¤ÏÂ¼¿Í¤¿¤Á¤¬¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¿Í¤¿¤Á¤Ï¥«¥ó¥«¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÊÌ¤ÎÆü¡¢º£ÅÙ¤ÏËÜÅö¤Ë¥ª¥ª¥«¥ß¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹²¤Æ¤¿¾¯Ç¯¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤¬½Ð¤¿¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â¼¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤»¤Þ¤¿¾¯Ç¯¤¬±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢Ã¯¤âÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¯Ç¯¤ÎÍÓ¤Ï¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë»Ä¤é¤º¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£