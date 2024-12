【STEAM Winter Sale】実施期間:2025年1月3日3時まで

バンダイナムコエンターテインメントは、Steamにて「STEAM Winter Sale」を実施している。実施期間は2025年1月3日3時まで。

今回のセールでは、「ガンダムブレイカー4」が20%引き、「SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS」が75%引き、「スーパーロボット大戦30」が67%引きなど。「SAND RAND」、「鉄拳8」は50%引き、「みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー」は75%引きとなっている。

