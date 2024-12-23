Steam、「ガンダムブレイカー4」などバンナムタイトルが最大90％オフで販売
【STEAM Winter Sale】
実施期間：2025年1月3日3時まで
(C)創通・サンライズ
実施期間：2025年1月3日3時まで
バンダイナムコエンターテインメントは、Steamにて「STEAM Winter Sale」を実施している。実施期間は2025年1月3日3時まで。
今回のセールでは、「ガンダムブレイカー4」が20％引き、「SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS」が75％引き、「スーパーロボット大戦30」が67％引きなど。「SAND RAND」、「鉄拳8」は50％引き、「みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー」は75％引きとなっている。
(C)創通・サンライズ
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(C)バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)バード・スタジオ／集英社 (C)Bandai Namco Entertainment Inc.