独歩的な音楽スタイルと強烈な個性！ZIOR PARK「CHRISTIAN」

CHRISTIANのMVが1,400万回再生を突破し、話題の韓国アーティストZIOR PARKが2025年2月、大阪で初の日本単独公演を開催します。

ZIOR PARK「CHRISTIAN」

最近、メキシコで開かれた公演を成功裏に終えたZIOR PARKは、独創的な音楽と舞台パフォーマンスで現地ファンの熱い反応を引き出し、グローバルアーティストとしての地位をさらに強固にしました。

メキシコのファンたちの熱い歓呼の中で公演を終えた彼は、直ちに日本への旅路を準備し、アジアのファンたちとの出会いを予告しました。

大阪で開かれる今回の公演は、ZIOR PARK初の日本公式公演で、彼の代表曲であるCHRISTIANをはじめ、新曲とヒット曲が調和した特別なセットリストが準備される予定です。

関係者によると「日本でもマニア層を持つZIOR PARKは独創的な音楽性と感覚的な舞台を通じて日本のファンの心をつかむことが期待される」と伝えました。

ZIOR PARKは「日本のファンと直接会える機会ができてとても嬉しい。

大阪でも最高の公演を披露する」と公演に対するときめきを伝えました。

独特な音楽スタイルと強烈なメッセージで注目されてきたZIOR PARKは、韓国を越えて世界舞台で自分だけの色を拡張し、グローバル音楽ファンに愛され続けています。

今後、更なる活躍が期待されるアーティストです!!

ZIOR PARKの大阪公演は2025年2月22日、大阪道頓堀近くのPLUSWINHALL OSAKAで開催される予定で、チケットの前売りは日本国内の主要前売りサイトを通じて行われます。

スケジュール

★公演情報★

【公演名】

REST IN PEACE ZIOR PARK IN JAPAN

【日時】

2025年2月22日(土) 19:00 OPEN 18:30

【会場】

PLUSWINHALL OSAKA

〒542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町2-3 美松ビル B1

【チケット】

発売日 : 12月28日(土)12:00〜

販売ページURL: https://r-t.jp/ziorpark222

【チケット料金】

▼前売VIP

整理番号付きVIP(前方自由席):13,000円

VIPチケット購入特典

・スマホ撮影券

・チェキ撮影券

・サイン会参加券

▼前売自由席

整理番号付き自由席:5,000円

※お1人様4枚まで同時購入可。

※入場時ワンドリンク代別途

【販売期間】

各公演日の前日まで販売。

※お1人様4枚まで同時購入可。

当日別途1D 600円

※整理番号付き

