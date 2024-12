見ているだけでどんどん稼げる！終末シェルター

放置系経営シミュレーションゲーム「終末シェルター」、iOS版/Android版は予約注文を開始しました。

終末シェルター

配信日 : 2025年1月16日

価格 : 無料

放置系経営シミュレーションゲーム「終末シェルター」、iOS版/Android版は予約注文を開始。

2025年1月16日配信を予定しています。

あなたは終末世界における名士となり、人間たちに生活必要品を提供する責務を担うことになります。

巧みに経営して、金を稼ぎ、軍隊を作り、失ってしまった故郷を取り戻しましょう。

【0から始まる夢のような一攫千金】

すさんだ終末世界では何もかもが足りません。

「終末シェルター」は、生活に必要の施設を自分の手で建てることからはじまります。

施設を建造すると、放置でお金が手に入ります。

お金があると、ハイレベルな施設も建造可能に……。

傷や病を治す病院から、うまくで便利なバーガーショップまで。

あなただけのビジネス帝国を作り、がっぽり稼ぎましょう。

シェルター

シェルター

【カスタマイズで効率アップ】

経営をしていくとカスタマイズ機能が解放されます。

着せ替えをすると外見が変わるだけではなく、移動が早くなったり、ものをいっぱい運べたりと、衣装特有のボーナス能力もあります。

着せ替えを楽しみながら、効率的にお金をたくさん稼ごう。

換裝

換裝

【人材を雇用して、楽々経営】

オーナーたるもの、何もかも自分でこなす必要はありません。

シェルターが大きくなると、従業員の雇用が経営の要となります。

従業員を雇い学習させて、ステータスが上がったら代わりに働かせよう。

見ているだけでどんどん稼げるのは、放置系経営ゲームの醍醐味でもあります。

従業員

放置経営

【軍隊を作り、ゾンビと戦え】

お金が溜まってきたら、故郷奪還の時だ。

お金で装備を整い、波のように押し寄せるゾンビを撃退しましょう。

ガチャで装備をアップグレードできます。

拳銃でもスナイパーでもショットガンでも、好きな武器を自由に選べます。

強力な軍隊を作り、敵を倒して平和を取り戻しましょう。

銃器

ゾンビ襲来

放置系が好きな方には、「終末シェルター」がぴったりです。

