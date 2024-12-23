【ファイナルファンタジータイトルセールpart3】
セール期間：
PlayStation Store：12月20日～2025年1月6日
ニンテンドーeショップ：12月21日～2025年1月6日

　スクウェア・エニックスは、オンラインストア「PlayStation Store」と「ニンテンドーeショップ」にて「ファイナルファンタジータイトルセールpart3」を開催している。

　本セールでは「ファイナルファンタジー」シリーズを対象としたセールで、最大60％オフの特別価格で販売されている。

　対象タイトルには「ファイナルファンタジーXVI」をはじめ、「ファイナルファンタジーVII リバース」、「ファイナルファンタジーVIII リマスタード」、「クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン」などがラインナップしている。

「ファイナルファンタジータイトルセールpart3」対処タイトル（一部）

「ファイナルファンタジーXVI」（PS5）

通常価格：7,700円
セール価格：5,775円（25%オフ）

□「PlayStation Store」の「ファイナルファンタジーXVI」

「クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン」（PS5/PS4/Nintendo Switch）

通常価格：6,820円
セール価格：3,410円（50％オフ）

□「PlayStation Store」の「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION」

□「ニンテンドーeショップ」の「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION」

「ファイナルファンタジーVIII リマスタード」（PS4/Nintendo Switch)

通常価格：2,547円
セール価格：1,018円（60％オフ）

□「PlayStation Store」の「ファイナルファンタジーVIII リマスタード」

□「ニンテンドーeショップ」の「ファイナルファンタジーVIII リマスタード」

「ファイナルファンタジーVII リバース」（PS5）

通常価格：9,878円
セール価格：6,914円（30％オフ）

□「PlayStation Store」の「ファイナルファンタジーVIII リマスタード」

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