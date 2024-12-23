新規設定ファンド一覧 12月第3週（12月16日～12月20日） 新規設定ファンド一覧 12月第3週（12月16日～12月20日）

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12月第3週（12月16日～12月20日）に新規設定されたファンドは以下の通り。



運用開始日

〇12月18日

一歩先いく華麗なるインド・トップ１０＋インデックス

運用会社：大和アセットマネジメント



ＨＳＢＣインドテック株式インデックスファンド

運用会社：ＨＳＢＣアセットマネジメント



〇12月20日

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２（円結びⅢ２０２４－１２）

運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ



明治安田ゴールド／オール・カントリー株式戦略ファンド（ゴルカン）

運用会社：明治安田アセットマネジメント



ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）（Ｓ・米国高配当株式１００）

運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント



楽天・ＭＦＳ外国株低ボラティリティ運用ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ向け＞

運用会社：楽天投信投資顧問



楽天・ＭＦＳ外国株低ボラティリティ運用ファンド（為替ヘッジなし）＜ラップ向け＞

運用会社：楽天投信投資顧問



楽天・グローバル・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ向け＞

運用会社：楽天投信投資顧問



楽天・グローバル株式ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ向け＞

運用会社：楽天投信投資顧問



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