新規設定ファンド一覧 12月第3週（12月16日～12月20日）
12月第3週（12月16日～12月20日）に新規設定されたファンドは以下の通り。
運用開始日
〇12月18日
一歩先いく華麗なるインド・トップ１０＋インデックス
運用会社：大和アセットマネジメント
ＨＳＢＣインドテック株式インデックスファンド
運用会社：ＨＳＢＣアセットマネジメント
〇12月20日
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２（円結びⅢ２０２４－１２）
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
明治安田ゴールド／オール・カントリー株式戦略ファンド（ゴルカン）
運用会社：明治安田アセットマネジメント
ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）（Ｓ・米国高配当株式１００）
運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント
楽天・ＭＦＳ外国株低ボラティリティ運用ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ向け＞
運用会社：楽天投信投資顧問
楽天・ＭＦＳ外国株低ボラティリティ運用ファンド（為替ヘッジなし）＜ラップ向け＞
運用会社：楽天投信投資顧問
楽天・グローバル・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ向け＞
運用会社：楽天投信投資顧問
楽天・グローバル株式ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ向け＞
運用会社：楽天投信投資顧問
株探ニュース