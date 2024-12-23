¹ñ¥¹¥Ý¤È¹â¹»ÁíÂÎ¡¢¹çÆ±³«ºÅ¶¨µÄ¡¡Á´Ãæ¤â¡¢¥¹¥Ý¶¨Íý»ö¤¬Ç§¤á¤ë
¡¡ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¤Î´äÅÄ»Ë¾¼¾ïÌ³Íý»ö¤Ï23Æü¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ÈÁ´¹ñ¹â¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ¡¢Á´¹ñÃæ³Ø¹»ÂÎ°éÂç²ñ¡ÊÁ´Ãæ¡Ë¤ÎÅßµ¨Âç²ñ¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»²ñ¤ò¹çÆ±³«ºÅ¤¹¤ë·×²è¤ò»öÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥±¡¼¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï³«ºÅÃÏÁªÄê¤ä±¿±Ä¤Î¿ÍÅª¡¢ºâÀ¯Åª¤ÊÉéÃ´¤¬¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¡£Á´Ãæ¤Ç¤Ï2027Ç¯ÅÙ¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´äÅÄ¾ïÌ³Íý»ö¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¶¥µ»µ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¡Ö´Ø·¸¼Ô¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£