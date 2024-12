◆平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太が名古屋名物の被り物ショット披露

【モデルプレス=2024/12/23】Number_iの公式Instagramが12月22日、更新された。メンバーが名古屋の名物の被り物を着用したオフショットを披露した。同アカウントは現在開催中のライブツアー『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』のオフショットを投稿した。「Thank you for the 3 days in Aichi!」と20〜22日まで愛知県のAichi Sky Expo(愛知県国際展示場)公演だったことを受け、メンバーは名古屋の名物の被り物を真顔で着用。名古屋出身の平野紫耀は名古屋城、岸優太は金のシャチホコ、神宮寺勇太はエビフライの被り物姿で、ファンを喜ばせた。この投稿には「ライブ以外でもこうして楽しませてくれてありがとう」「パフォーマンスとの振り幅すごい」「クセ強めで可愛すぎる」「小顔が際立つ」など、多くのコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】