kindleÈÇ¡ÖÅ·ÂÎÀï»Î¥µ¥ó¥ì¥Ã¥É¡×¤¬Á´´¬11±ß¤Î¥»ー¥ëÃæ¡ªÀîºê»Ô¹Â¤Î¸ý±Ø¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥Þ¥¤¥ä¥ó¥Òー¥íー¤È½îÌ±Åª¤Ê°¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÆü¾ï
¡ÚÅ·ÂÎÀï»Î¥µ¥ó¥ì¥Ã¥É¡Û
Á´´¬11±ß
Á´´¬11±ß
¡¡Amazon¤Ç¡¢ÅÁ½ñ¥Ð¥ÈÇ¯ËöÇ¯»Ï¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥»ー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯1·î5Æü¤Þ¤ÇkindleÈÇ¡ÖÅ·ÂÎÀï»Î¥µ¥ó¥ì¥Ã¥É ´°Á´ÈÇ¡×Á´20´¬¤È¡ÖÅ·ÂÎÀï»Î¥µ¥ó¥ì¥Ã¥ÉN¡×¤¬Á´´¬11±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯1·î16Æü¤Þ¤Ç¡ÖkindleËÜ¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤¿ºý¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÅ·ÂÎÀï»Î¥µ¥ó¥ì¥Ã¥É¡×¤ÏOL¤Î¥Ò¥â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¥µ¥ó¥ì¥Ã¥É¤È¡¢²ÈÄíÅª¤ÇÎéµ·Àµ¤·¤¤¥ô¥¡¥ó¥×¾·³Î¨¤¤¤ë°¤ÎÁÈ¿¥¥Õ¥í¥·¥ã¥¤¥àÀîºê»ÙÉô¤Î·ã¤·¤¯¤â´Ë¤¤¹Â¤Î¸ý¤ÎÆü¾ï¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤¯¤Ü¤¿¤Þ¤³¤È»á¤Î¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬¡£¡ÖÅ·ÂÎÀï»Î¥µ¥ó¥ì¥Ã¥ÉN¡×¤Ï¼«Èñ½ÐÈÇ¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡£