投信・基準価額騰落率ランキング 12月第3週（12月16日～12月20日） 投信・基準価額騰落率ランキング 12月第3週（12月16日～12月20日）



12月第3週の上昇ランキングトップの「野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンドＢコース」の主要取引対象は世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等です。定量モデルの活用によって各市場の上昇トレンドならびに下降トレンドを判断し、各市場における取引対象を買い持ち（ロング）または売り持ち（ショート）するポジションを構築することで、絶対収益の獲得を目指します。



下落ランキング上位の2ファンドの主な下落要因は分配金の支払いです。「米国小型バリュー株ファンドＡコース（為替ヘッジあり）（アメリカン・エンジェル）」は960円、「米国小型バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（アメリカン・エンジェル）」は1370円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +4.93％ 野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンドＢコース

運用会社:野村アセットマネジメント



2位 +4.70％ ＤＷＳロシア・ルーブル債券投信（毎月分配型）

運用会社:ドイチェ・アセット・マネジメント



3位 +4.67％ ＤＷＳロシア・ルーブル債券投信（年２回決算型）

運用会社:ドイチェ・アセット・マネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -14.27％ 米国小型バリュー株ファンドＡコース（為替ヘッジあり）（アメリカン・エンジェル）

運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ



2位 -14.26％ 米国小型バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（アメリカン・エンジェル）

運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ



3位 -11.43％ 米国分散投資戦略ファンド（５倍コース）（ＵＳブレイン５）

運用会社:三井住友ＤＳアセットマネジメント



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