ももいろクローバーZの冬恒例のクリスマスライブ<ももいろクリスマス>(通称:ももクリ)が、12月21日・22日の2日間、埼玉県のさいたまスーパーアリーナで開催された。今年のタイトルは<ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT->。今回は、<ももクリ>でおなじみの定番のクリスマスソングや冬曲はもちろんのこと、ライブ初披露となる楽曲や数年振りに披露される初期曲やレア曲など、バラエティに富んだセットリストに。さらに、視覚・聴覚・触覚・嗅覚を刺激するような様々な新しい試みも盛り込まれ、まさに“体感型ライブ”という新しいももクリの形と可能性を提示するライブとなっていた。ここでは、「ABEMA PPV」で独占生配信されたDAY2の模様をレポートする。

Day2 セットリスト



▼セットリストプレイリストhttps://mcz.lnk.to/4DNIGHTM1. WE ARE BORNM2. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰M3. 桃照桃神(モモテラスモモミカミ)M4. Spicy GirlM5. JUMP!!!!!M6. ザ・ゴールデン・ヒストリーM7. みてみて☆こっちっちM8. Sing! Swing! X’mas!M9. My Hamburger Boy(浮気なハンバーガーボーイ)M10. HOLIDAYM11. Friends Friends FriendsM12. ヘンな期待しちゃ駄目だよ…?♡M13. 今宵、ライブの下でM14. HanabiM15. 空のカーテンM16. クリスマスしよ♡M17. BLAST!M18. momoM19. HeroesM20. 白い風ENCOREoverture 〜ももいろクローバーZ参上!!〜M21. レナセールセレナーデM22. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜M23. 僕等のセンチュリーM24. サンタさん -ZZ ver.-