PGAが展開する、スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド「Premium Style」

Premium Styleから、SONYの左右独立ワイヤレスイヤホン『WF-1000XM5』の充電ケースに対応する各種カバーが発売されています☆

PGA Premium Style「SONY」WF-1000XM5 充電ケース対応カバー

販売店舗:Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店など

PGAの「Premium Style」ブランドから、SONYの左右独立ワイヤレスイヤホン「WF-1000XM5」の充電ケースに対応する各種カバーが登場。

さらさら手触りのシリコンや、高透明なTPUを使った充電ケース用カバーです。

手触りの良いサラサラシリコン素材を使用したカバーは「ブラック」と「グレー」の2色をラインナップ。

ほかにも高透明なTPUを使った、煌びやかなデザインの「オーロラケース」と、本体デザインを活かす「高透明クリアケース」の全4種が展開されています。

WF-1000XM5用 シリコンケース

価格:各1,580円(税込)

カラー:ブラック、グレー

柔らかなシリコン素材を使用したWF-1000XM5用シリコンケース。

柔軟で取り付けしやすいシリコン素材でWF-1000XM5をキズから守ります。

シリコン特有のベタつきを抑え肌ざわりのよいさらさらとした質感の加工が施されているのも特徴です。

ケースを装着したままケーブルでの充電はもちろんワイヤレス充電も可能。

使い勝手の良いカラビナリング付きで持ち運びにも便利です。

WF-1000XM5用 シリコンケース ブラック

男女問わず愛用できる、ベーシックカラーのブラック。

プライベートではもちろん、ビジネスシーンでも愛用できるマルチカラーです。

WF-1000XM5用 シリコンケース グレー

しなやかで衝撃に強い素材が充電ケースを守ってくれる、シリコンケースのグレーカラー。

手持ちのアクセサリーや小物とも相性の良い、主張しすぎない落ち着いた色味に仕上げられています。

WF-1000XM5用 シリコンケース クリア

価格:1,680円(税込)

しなやかで柔軟性に優れたTPU素材を使用した高透明クリアケース。

透明なクリアデザインでWF-1000XM5本体の美しさを最大限に活かします。

しなやかで柔軟性に優れたTPU素材がキズや汚れからしっかり保護してくれるのも嬉しいポイントです。

WF-1000XM5用 シリコンケース オーロラ

価格:1,980円(税込)

TPU素材を使用した、煌びやかなデザインのオーロラケース。

本体を華やかに彩る、美しいカラーが魅力的です。

さらさら手触りのシリコンや、高透明なTPUを使った充電ケース用カバー。

PGA Premium Style「SONY」WF-1000XM5専用充電ケース対応カバーは、DDtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店などにて販売中です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post SONYのワイヤレスイヤホン「WF-1000XM5」に対応!PGA「充電ケース用カバー」 appeared first on Dtimes.